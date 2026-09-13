Mercado inmobiliario
Luz verde a 150 VPO en el nuevo barrio de La Algodonera de Alcosa: un bloque de nueve plantas con garajes, trasteros y piscina en la azotea
La Gerencia de Urbanismo concede licencia de obras a un edificio destinado a viviendas de protección oficial que levantará Arqura Homes
El nuevo barrio que se está construyendo en los terrenos de la antigua Algodonera Virgen de los Reyes de Alcosa sigue tomando forma. Entre los últimos avances se encuentra la aprobación, por parte de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, de la licencia de obras para levantar 150 nuevas viviendas de protección oficial en este desarrollo residencial.
La encargada de levantar estas VPO, que se situarán en la calle Ciudad de Manises, es Arqura Homes Fondo Activos Bancarios. Los pisos se repartirán en un edificio de nueve plantas de altura más dos plantas sótano, con capacidad además para 160 aparcamientos y 158 trasteros, según han informado fuentes municipales a este periódico.
Piscina comunitaria en la azotea
El inmueble dispondrá también de una piscina comunitaria en la azotea. La propuesta de actuación incluye la urbanización de los espacios libres de parcela y la inversión ronda los 13,5 millones de euros de ejecución material, según las mismas fuentes.
Este nuevo desarrollo residencial tiene previsto un total de 919 viviendas -468 libres y 451 de VPO-. Arqura Homes será la encargada de levantar todo el desarrollo inmobiliario que gestiona y comercializa Aelca, a excepción de dos parcelas, una destinada a vivienda libre y otra a protegida, que se han cedido al Ayuntamiento hispalense.
Se suma a otras promociones de VPO en el barrio
A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, iniciaba las obras de una nueva promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en el nuevo barrio. Bajo el nombre Residencial Algodonera y situada entre las calles Ciudad de Manises, Secoya y Alcornoque, en este caso cuenta con 84 pisos.
Estas obras se desarrollan al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Fondos Next Generation de la Unión Europea, el Plan de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, el Plan 20.000 y el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación de Sevilla. La promoción cuenta con una inversión de 14.313.765 euros y las obras son promovidas por Emvisesa, siendo la empresa constructora Cartuja I.
Recuperación de los edificios 'nobles' de la antigua fábrica
Además, en el entorno se van a mantener las naves que servían como oficinas para la antigua Algodonera. Hace apenas un mes, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente daba vía libre al Servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución, así como el estudio de seguridad y salud, de las obras de rehabilitación integral de las dos naves industriales de este equipamiento industrial para su adaptación a Centro de Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Este contrato -que cuenta con 48 meses de ejecución y un presupuesto de 282.663 euros (IVA incluido)- también contempla la asistencia técnica a la dirección de obra.
Una de las curiosidades con la que cuenta este contrato es la recuperación de las pérgolas de la Expo'92 para la reurbanización exterior del edificio. Hay que recordar que el pasado año el Ayuntamiento de Sevilla sacó a licitación un contrato para llevar estas infraestructuras a ocho colegios de la ciudad, aunque finalmente quedó desierta.
Esta nueva licitación se encuentra en el contexto del desarrollo del proyecto 'Sevilla Nuevo Este' para los barrios de Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa, que incluye, entre otras cuestiones, un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito, además del citado centro de emprendimiento en la Algodonera. Dicho proyecto está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo plurirregional 2021-2027.
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