Un apartamento en Sanlúcar, un Mustang y hasta lingotes de oro: así es la Gran Cesta de Reyes de El Paisano 2026
La venta de Utrera El Paisano sorteará el próximo 5 de enero de 2027 un lote compuesto por más de 300 premios que incluye un apartamento y varios vehículos de lujo
Hay cestas de Navidad y luego está la de El Paisano. La conocida venta de Utrera vuelve a poner en juego su Gran Cesta de Reyes, un gigantesco lote con más de 300 premios en el que los habituales productos navideños comparten protagonismo con coches, motos, viajes e incluso una vivienda en la playa. Todo ello por una papeleta que este año cuesta 12 euros.
La lista de regalos da buena muestra de las dimensiones del sorteo. Entre los grandes premios aparece un apartamento de dos habitaciones completamente amueblado en Sanlúcar de Barrameda, además de una autocaravana de siete plazas, un Ford Mustang deportivo y un Mercedes GLC Coupé.
Y todavía hay mucho más. La cesta incluye también dos motos BMW, un quad y un lingote de oro de 250 gramos. Para quien prefiera cambiar de aires, hay un cheque de viaje de 5.000 euros, mientras que para llenar el carro de la compra se sortean 12 tarjetas regalo de Carrefour de 250 euros cada una. Son solo algunos ejemplos de una lista que se prolonga hasta superar los 300 regalos.
El establecimiento, que presume de organizar una de las cestas de Reyes con más tradición de España, ha vuelto a mostrarla en sus redes sociales a varios meses de que se conozca al afortunado. Y es que habrá que esperar hasta la víspera de Reyes: el sorteo se celebrará el 5 de enero de 2027 y estará vinculado al número de la ONCE.
Participar cuesta 12 euros por papeleta. En las compras realizadas a través de la web de El Paisano, los números son asignados automáticamente por el sistema y la operación queda registrada hasta la celebración del sorteo. Después solo quedará una pregunta: quién será el próximo en llevarse de una sola vez un apartamento, varios vehículos, oro, viajes y otros cientos de regalos.
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