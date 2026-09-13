El calor no deja de apretar en Sevilla: Aemet activa dos días de aviso por altas temperaturas con máximas de 38 grados

El calor seguirá siendo protagonista en Sevilla durante el comienzo de esta semana. Pese a estar en septiembre y a las puertas del otoño, las altas temperaturas siguen marcando la climatología en la capital. Aemet mantiene activados avisos amarillos por altas temperaturas para el lunes 14 y el martes 15 de septiembre en la Campiña sevillana, zona en la que se encuentra la capital, ante la previsión de que los termómetros alcancen los 38 grados. Los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 20.59 horas de ambas jornadas.

El episodio llega después de un domingo nuevamente marcado por las altas temperaturas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa este 13 de septiembre la máxima en Sevilla en 37 grados, con una mínima de 21 y una sensación térmica que puede llegar a los 39 grados. Todo ello acompañado de cielos despejados y sin posibilidad de precipitaciones.

La situación será aún más calurosa al inicio de la semana. El lunes se esperan 38 grados de máxima y 20 de mínima, con cielos completamente despejados y una probabilidad de lluvia del 0%. El martes prácticamente se repetirá el escenario: los termómetros volverán a alcanzar los 38 grados, con una mínima de 20 y nuevamente ausencia total de precipitaciones. Serán, por tanto, las dos jornadas más calurosas de la semana y las que han llevado a Aemet a activar los avisos por calor.

Aviso por altas temepraturas de la Aemet para Sevilla este lunes 14 de septiembre / Aemet

A partir del miércoles comenzará un descenso progresivo de las temperaturas. Para el miércoles 16, Aemet prevé una máxima de 35 grados y una mínima de 19, todavía con cielos despejados. El cambio se notará especialmente el jueves 17, cuando la máxima bajará hasta los 32 grados, seis menos que al comienzo de la semana, mientras que la mínima quedará en 18 grados.

El calor, sin embargo, no desaparecerá por completo. El viernes los termómetros podrían volver a subir ligeramente hasta los 34 grados, mientras que el sábado se esperan máximas de 35 grados y mínimas de 18. La estabilidad seguirá dominando, con cielos poco nubosos o despejados y apenas opciones de lluvia: Aemet únicamente contempla un 5% de probabilidad de precipitaciones para el sábado.

De esta forma, Sevilla afronta una nueva semana de septiembre con ambiente plenamente veraniego, especialmente durante el lunes y el martes, cuando estarán activos los avisos por altas temperaturas. La segunda mitad de la semana traerá cierto alivio, aunque las máximas continuarán claramente por encima de los 30 grados.