Una colisión con varios vehículos deja un fallecido y seis heridos en Dos Hermanas

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada en la A-4, a su paso por Dos Hermanas (Sevilla). El siniestro se ha producido en el kilómetro 551, en sentido Sevilla, alrededor de las 1:45 horas, cuando se ha informado de una colisión con varios vehículos implicados, entre ellos un autobús. Según la información facilitada por Emergencias 112, uno de los turismos había quedado volcado y una persona permanecía atrapada en su interior. Finalmente, fuentes sanitarias y de bomberos han confirmado el fallecimiento de esa víctima y el traslado al hospital de otras seis personas con heridas de carácter leve.

¿Qué ha ocurrido en la A-4 a la altura de Dos Hermanas?

El accidente se ha producido en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, en el kilómetro 551 de la A-4 en dirección a la capital andaluza. Las primeras llamadas de aviso se han recibido sobre la 1:45 horas, alertando de una colisión en la que se habían visto implicados varios vehículos.

Entre los vehículos afectados estaba un autobús, además de al menos un turismo que había quedado volcado tras el impacto. Los avisos también indicaban que una persona permanecía atrapada en el interior del vehículo siniestrado.

Tras recibir las llamadas, el centro coordinador de emergencias activó de forma inmediata a los distintos servicios encargados de intervenir en este tipo de incidentes para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Los servicios de emergencia movilizados al lugar

Hasta el lugar se desplazaron Emergencias Sanitarias 061, los Bomberos de Dos Hermanas, la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la vía.

A su llegada, los efectivos comprobaron la situación del turismo en el que había quedado atrapada una persona. Según han comunicado fuentes sanitarias y del servicio de bomberos, esa víctima había fallecido.

La intervención continuó para atender al resto de personas afectadas por la colisión y garantizar la actuación de los distintos servicios movilizados.

Seis personas heridas leves fueron evacuadas al hospital

Además del fallecimiento, el accidente dejó seis personas heridas. De acuerdo con la información facilitada por las fuentes sanitarias, todas ellas presentaban lesiones de carácter leve.

Los seis heridos fueron evacuados al hospital para recibir asistencia médica. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su identidad, edad o circunstancias personales.

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Tampoco se han facilitado más detalles sobre las causas del accidente ni sobre el grado de afectación del resto de vehículos implicados en la colisión.