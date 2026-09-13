Coria del Río repartirá pulseras detectoras de drogas para reforzar la prevención durante su feria

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) repartirá durante la celebración de su feria 2.000 pulseras detectoras de drogas con el objetivo de contribuir a que los jóvenes puedan disfrutar de las fiestas "de una manera más segura, responsable y libre de situaciones de acoso o de pérdida de control provocada por sustancias introducidas en sus bebidas sin su consentimiento". La distribución se realizará a través del Punto Violeta y también mediante un reparto programado en las calles del recinto ferial con mayor afluencia de público.

La iniciativa parte de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, que presenta esta medida como una herramienta de prevención dentro del dispositivo previsto para la feria. Según ha explicado la delegada, Almudena Bizcocho, la finalidad es reforzar el acompañamiento a la ciudadanía, especialmente entre la población joven, durante los días de celebración.

¿Cómo será el reparto de las pulseras durante la feria de Coria del Río?

Almudena Bizcocho ha señalado que las pulseras podrán recogerse en el Punto Violeta, espacio que volverá a estar operativo durante la feria. Además, el Ayuntamiento prevé organizar un reparto en diferentes calles del recinto ferial, centrándose en aquellas que registren una mayor concentración de personas.

La responsable municipal ha indicado que serán 2.000 pulseras las que se pondrán a disposición de quienes deseen utilizarlas durante la celebración. Asimismo, ha afirmado que, por el momento, la iniciativa ha recibido una gran aceptación entre las vecinas del municipio.

La delegada de Igualdad ha insistido en que el objetivo de esta actuación es preventivo. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento no pretende normalizar que las mujeres disfruten del ocio con miedo, sino trabajar para que puedan hacerlo en libertad mediante acciones de concienciación y recursos específicos.

El Ayuntamiento vincula la medida al trabajo del Punto Violeta

Desde la Delegación de Igualdad explican que esta iniciativa se enmarca en la misma línea de actuación que desarrolla el Punto Violeta, presente tanto durante la feria como en otros espacios de ocio.

Bizcocho ha precisado además que la medida no responde a episodios concretos registrados en celebraciones anteriores. Según ha explicado, uno de los propósitos es que las pulseras sirvan también como un elemento que anime a la ciudadanía a acercarse al Punto Violeta y conocer los recursos disponibles.

La delegada ha resumido esta intención señalando que se busca "generar un reclamo para que la gente acuda al Punto Violeta, que la gente sepa que existe esta herramienta". Con ello, el Ayuntamiento pretende aumentar la visibilidad de este servicio durante la feria.

Cómo funcionan las pulseras detectoras de drogas

Las pulseras que se repartirán durante la feria han sido desarrolladas a partir de una tecnología surgida en el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de Valencia. Estos dispositivos incorporan sensores químicos que reaccionan mediante un cambio de color cuando entran en contacto con determinadas sustancias utilizadas en casos de sumisión química.

Entre las sustancias para las que están diseñadas figuran el GHB y drogas aminadas como la ketamina, la burundanga o la MDMA, según la información facilitada por el Ayuntamiento. Desde el Consistorio recuerdan, no obstante, que estas pulseras constituyen una herramienta complementaria y que deben entenderse como un apoyo a la prudencia y a las medidas de autoprotección, no como un sustituto de ellas.