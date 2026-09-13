Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista consejera EducaciónMensaje Pedro SánchezAccidente mortal Dos HermanasIncendio Alameda de HérculesAlineación probable BetisVillareal - Betis dónde verVPO AlcosaSevilla y Betis en La CartujaTeatro Lope de VegaConvocatoria empleo Ayuntamiento de SevillaDisturbios CeutaReyerta Las CabezasMercadillo domingo SevillaCesta El PaisanoNuevo buffet libre SevillaRoca Rey fincaToros en Canal Sur
instagramlinkedin

Sucesos

Detienen a un conductor en Torreblanca tras 20 minutos de persecución por Sevilla y chocar contra los coches de la Policía

El dispositivo policial desplegado esta madrugada culminó con la detención de tres individuos que trataron de eludir a los agentes durante una huida de 20 minutos por la ciudad

Policía Local de Sevilla en una detención

Policía Local de Sevilla en una detención / EMERGENCIAS SEVILLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

SEVILLA

Una persecución policial de unos 20 minutos por las calles de Sevilla ha terminado esta madrugada en Torreblanca con tres personas detenidas. La Policía Local logró interceptar un vehículo cuyo conductor trató de eludir a los agentes durante su huida por la ciudad.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta en X, el conductor continuó circulando mientras era perseguido por varias dotaciones policiales y, durante el recorrido, llegó a colisionar con varios vehículos de la Policía Local, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes.

La peligros persecución concluyó finalmente en Torreblanca, donde los agentes consiguieron detener al conductor. El hombre ofreció resistencia en el momento del arresto, aunque finalmente pudo ser reducido por los policías.

Noticias relacionadas

Junto al conductor viajaban otras dos personas, que también fueron detenidas tras la intervención. De este modo, el dispositivo policial desarrollado durante la madrugada se ha saldado con tres arrestados después de una huida que se prolongó durante unos 20 minutos por Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal pese a tener mayoría absoluta: 'Prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona
  2. La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
  3. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
  4. Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros
  5. José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo
  6. El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado
  7. El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC
  8. Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones

Detienen a un conductor en Torreblanca tras 20 minutos de persecución por Sevilla y chocar contra los coches de la Policía

Detienen a un conductor en Torreblanca tras 20 minutos de persecución por Sevilla y chocar contra los coches de la Policía

Coria del Río repartirá pulseras detectoras de drogas para reforzar la prevención durante su feria

Coria del Río repartirá pulseras detectoras de drogas para reforzar la prevención durante su feria

Susto en la Alameda: sale ardiendo un contador en la calle Peris Mencheta

Susto en la Alameda: sale ardiendo un contador en la calle Peris Mencheta

Un apartamento en Sanlúcar, un Mustang y hasta lingotes de oro: así es la Gran Cesta de Reyes de El Paisano 2026

Un apartamento en Sanlúcar, un Mustang y hasta lingotes de oro: así es la Gran Cesta de Reyes de El Paisano 2026

Más 200.000 estudiantes vuelven al cole esta semana en Sevilla: comienzan las clases en ESO, Bachillerato o FP

Más 200.000 estudiantes vuelven al cole esta semana en Sevilla: comienzan las clases en ESO, Bachillerato o FP

Sevilla acoge el proyecto europeo URBANEW EMC³ con el objetivo de impulsar la regeneración energética de los barrios

Sevilla acoge el proyecto europeo URBANEW EMC³ con el objetivo de impulsar la regeneración energética de los barrios

El nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla con sushi, guisos y arroces desde 16 euros: más de 150 platos a probar de forma ilimitada

El nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla con sushi, guisos y arroces desde 16 euros: más de 150 platos a probar de forma ilimitada

Una colisión con varios vehículos deja un fallecido y seis heridos en Dos Hermanas

Una colisión con varios vehículos deja un fallecido y seis heridos en Dos Hermanas
Tracking Pixel Contents