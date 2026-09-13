Sucesos
Detienen a un conductor en Torreblanca tras 20 minutos de persecución por Sevilla y chocar contra los coches de la Policía
El dispositivo policial desplegado esta madrugada culminó con la detención de tres individuos que trataron de eludir a los agentes durante una huida de 20 minutos por la ciudad
Una persecución policial de unos 20 minutos por las calles de Sevilla ha terminado esta madrugada en Torreblanca con tres personas detenidas. La Policía Local logró interceptar un vehículo cuyo conductor trató de eludir a los agentes durante su huida por la ciudad.
Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta en X, el conductor continuó circulando mientras era perseguido por varias dotaciones policiales y, durante el recorrido, llegó a colisionar con varios vehículos de la Policía Local, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes.
La peligros persecución concluyó finalmente en Torreblanca, donde los agentes consiguieron detener al conductor. El hombre ofreció resistencia en el momento del arresto, aunque finalmente pudo ser reducido por los policías.
Junto al conductor viajaban otras dos personas, que también fueron detenidas tras la intervención. De este modo, el dispositivo policial desarrollado durante la madrugada se ha saldado con tres arrestados después de una huida que se prolongó durante unos 20 minutos por Sevilla.
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