"Este piso ha sido un milagro del cielo": la historia de Sergio, el joven extutelado que estudia y vive gratis gracias a una ONG

Sergio afrontó una responsabilidad impropia de un chaval de 15 años: cuidar de su madre, enferma con cáncer terminal. Murió poco después, y este joven sevillano, solo y sin redes de apoyo, acabó tutelado en un centro de menores. Cuando cumplió 18, con la mayoría de edad, sintió el vértigo del precipicio: debía salir a la calle a continuar con su vida. "Ahí me pregunté: '¿Dónde voy?'", confiesa. Por suerte, accedió a un programa de la asociación Inserta Andalucía, que le ha facilitado un piso de manera gratuita en el que estudia para cumplir su sueño: ser enfermero en un hospital.

"Cuando fallece mi madre, el Estado tarda dos meses en contactarme y saber si estaba vivo. Yo ni sabía que existían esos apoyos", cuenta Sergio a El Correo de Andalucía en el salón de su nuevo hogar. "Más tarde entré en el centro San José de la Montaña, en el casco histórico de Sevilla. En aquel momento era un caso típico del programa de televisión Hermano Mayor: Me pasaba la vida en el sofá y haciendo muchas cosas de las que ahora no estoy orgulloso".

"Era muy cazurro para estudiar por aquel entonces, algunos monitores pensaban que no valía para eso", detalla Sergio. Ahora bien, el centro de menores lo recondujo: "Fueron un año y cinco meses, pero vaya caña de la buena me dieron", recuerda con satisfacción hoy día. "La impotencia de ver a mi madre así y no saber cómo cuidarla hizo que me tirara de cabeza con la rama sanitaria. De hecho me matriculé en el grado de auxiliar de enfermería". Pero había un problema: pronto cumpliría 18 años.

De un centro de menores a un piso gratuito

Con la mayoría de edad, Sergio pasó a convertirse en un joven extutelado. Aunque el empeño de una de sus monitoras en conseguirle un recurso hizo que accediera a la vivienda que posee Inserta Andalucía en Sevilla, sufragada con fondos propios: "Para mí este piso fue un milagro. Antes de que tuviese que abandonar el centro no sabía adónde ir. Y justo esto me cayó del cielo para seguir estudiando y darme el tiempo necesario para empezar a trabajar". Desde la Junta de Andalucía no aclaran a este medio qué herramientas tienen los jóvenes extutelados.

Rocío Ruiz (i), Irene Cárdenas y Sergio en la vivienda que tiene la asociación Inserta Andalucía en Sevilla. / EL CORREO

"Al cumplir los 18 años, salen de los centros de menores. Teniendo en cuenta esa circunstancia, detectamos las carencias que tienen esos jóvenes que quieren seguir formándose", explica Irene Cárdenas, coordinadora provincial en Sevilla de Inserta Andalucía. De ahí que en 2022 esta entidad pusiera en marcha un plan para acoger a extutelados mayores de edad que quisieran continuar con su formación académica

Desde hace ya cuatro años, esta ONG ofrece en la capital andaluza tres plazas gratuitas en una vivienda, tal como señala Rocío Ruiz, educadora de referencia del Programa +18 de esta asociación. En todo este tiempo, han pasado varios jóvenes que, sin redes apoyo, han logrado salir adelante y labrarse un futuro. "Hace poco tuvimos aquí a Christian, un chico que finalizó sus estudios y ya está trabajando, por ejemplo", apunta Ruiz.

Y auí no se impone una fecha límite. "Al estar financiado con fondos propios, lo gestionamos a nuestra forma mientras los chavales consigan los objetivos académicos", detalla por su parte Cárdenas. "Además, se les facilita unos ahorros para su ocio y cuenta bancaria a nivel semanal. Todo con el objetivo de que, cuando llegue el momento de irse del recurso, puedan tener su independencia".

"Si me caigo, me caigo de verdad"

"Los que hemos estado tutelados nos vemos obligados a madurar más rápido. No tenemos familia fuera de allí", reflexiona Sergio, que habla con una madurez y claridad poco común a los 19 años. "Llevo en este piso varios meses y lo considero un privilegio. Al no tener red de seguridad tomé conciencia pronto de que si me caigo, me caigo de verdad. Me quedo en la calle", prosigue. "Como para no aprovechar este recurso".

Ahora, aquel adolescente con pinta de salir junto a Pedro García Aguado en Hermano Mayor, está en su año de prácticas del grado. "He sacado un 8,3 de media", dice orgulloso Sergio. Cuando las acabe, tiene pensado matricularse en un superior de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. A largo plazo ve la carrera de Enfermería. Y en su nueva casa, esa que le concedieron cuando todo estaba lleno de dudas, toma conciencia y agradece lo conseguido tras una vida llena de vaivenes. "Todos deberíamos valorar más lo que tenemos".