MERCADILLO
El nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla con sushi, guisos y arroces desde 16 euros: más de 150 platos a probar de forma ilimitada
Este nuevo restaurante de la capital hispalense ofrece tarifas diferenciadas según la edad del usuario y el día de la semana en el que acuda al local
La ciudad de Sevilla ha sumado un nuevo buffet libre de sushi y wok con la apertura del restaurante He Wei en la Macarena, un negocio que ofrece toda clase de especialidades de sushi, arroces, fideos y guisos desde 16 euros.
Este nuevo establecimiento acaba de abrir sus puertas en la avenida de Llanes con un renovado local que se caracteriza por su cuidada decoración estudiada al detalle, en el que los usuarios podrán disfrutar de los mejores platos de la comida oriental en un ambiente único.
Más de 150 platos de sushi, arroces y fideos en este buffet de Sevilla
De ese modo, en este nuevo buffet libre, los usuarios pueden disfrutar de más de 150 platos de distintas variedades, desde sushi, maki, uramaki, temaki, sashimi o tataki hasta arroces, guisos, fideos y sopas.
Todo ello se puede degustar de forma ilimitada en este buffet libre en el que el pedido se realiza en desde la misma mesa a través de las tablets instaladas en el lugar o del teléfono móvil de los usuarios.
Pedido desde la mesa y recargo por comida sobrante
Pero, a pesar de que pueden degustar toda la comida que deseen, el restaurante recomienda pedir únicamente lo que realmente se pueda comer, ya que cobrará dos euros por cada plato que sobre.
Las tarifas para degustar su amplia carta dependen del día de la semana en el que se acuda al restaurante y de la edad del cliente.
Precios del buffet libre de He Wei, en Sevilla capital
De ese modo, de lunes a viernes a mediodía, los menores de entre 3 años y 1 metro de altura deben pagar 8,95 euros para disfrutar de su buffet libre, mientras que para los adultos el precio es de 16,95 euros.
Durante las noches, festivos y fines de semana, el precio para los niños es de 11,95 euros, mientras que para los adultos es de 21,95 euros.
Este restaurante situado en el número 4 de la avenida de Llanes está disponible de lunes a domingo en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.
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