La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla anuncia que se presentará a las primarias a la Alcaldía

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha anunciado este domingo 13 de septiembre su candidatura a las primarias de la formación para encabezar la lista a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales. La dirigente ha presentado su decisión como un paso para reforzar el proyecto político de la organización en la ciudad y participar en la construcción de la candidatura con la que la formación concurrirá a las elecciones municipales de 2027.

La formación ha explicado que Susana Hornillo lidera Podemos Sevilla desde finales de 2022. En ese contexto, la concejala ha defendido que su candidatura responde a la necesidad de profundizar en lo que considera "el único proyecto político municipal que ha puesto en el centro de la acción institucional a los vecinos y vecinas de los barrios sevillanos".

Con este anuncio, Hornillo formaliza su intención de competir en el proceso interno de primarias que decidirá quién encabezará la candidatura de la organización en las próximas elecciones municipales. La dirigente sitúa esta decisión dentro de una estrategia orientada a fortalecer la presencia del partido en la política municipal y a mantener el foco en las reivindicaciones de los barrios de la capital.

La candidata critica la gestión de la vivienda y las desigualdades entre barrios

En el anuncio de su candidatura, Susana Hornillo ha asegurado que "el cambio que necesita Sevilla no va venir de la mano de quienes han llevado el precio de la vivienda a récords históricos y han usado el dinero público para incrementar las desigualdades entre barrios".

Esa valoración forma parte de los argumentos con los que la concejala justifica la necesidad de impulsar una alternativa política desde Podemos Sevilla de cara a la próxima cita con las urnas. La portavoz vincula su proyecto con cuestiones que, según ha defendido, han centrado la labor de oposición desarrollada durante los últimos años.

El proyecto electoral para las municipales de 2027

Hornillo ha señalado que, si resulta elegida en el proceso de primarias, su equipo participará en la construcción de un proyecto electoral para 2027. Según ha explicado, ese proyecto pretende dar protagonismo tanto a las luchas como a las personas que, a su juicio, han marcado los tres años de oposición al gobierno de José Luis Sanz.

Entre los asuntos que cita figuran el abandono de los servicios públicos en los barrios periféricos, la limpieza, la vivienda, el medio ambiente y el transporte, cuestiones que la dirigente sitúa entre las prioridades de su propuesta política para Sevilla.