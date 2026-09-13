Sevilla acoge el proyecto europeo URBANEW EMC³ con el objetivo de impulsar la regeneración energética de los barrios
Representantes de las siete Ciudades Misión españolas debatirán en Sevilla sobre el futuro de la descarbonización y la cohesión social mediante la rehabilitación de los parques residenciales
Sevilla será los próximos 15 y 16 de septiembre el escenario de la clausura del proyecto europeo URBANEW EMC³ con la celebración del encuentro 'Más allá de 2030: ciudades que lideran la regeneración energética en el marco de sus Acuerdos Climáticos'. La cita reunirá en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla a representantes de las siete Ciudades Misión españolas junto a especialistas, administraciones públicas, instituciones europeas, universidades y organizaciones sociales.
El Ayuntamiento y la US tendrán un papel protagonista durante el encuentro, en el que expondrán el trabajo desarrollado para vincular la rehabilitación del parque residencial con los objetivos de descarbonización, adaptación al cambio climático, vivienda y cohesión social. La participación de la ciudad ha permitido desarrollar herramientas destinadas a trasladar los objetivos europeos de neutralidad climática a los barrios.
Uno de los principales resultados del proyecto ha sido la elaboración de un protocolo integral y sistematizado para abordar la regeneración energética de barrios vulnerables. Este documento se ha desarrollado a partir de la experiencia obtenida en el Polígono de San Pablo y se ha concebido para que pueda reproducirse en otros barrios españoles y europeos con características similares.
Mejorar 144 VPO
Durante las jornadas también se dará a conocer el proyecto de regeneración integral de Los Pajaritos-Nazaret, impulsado a través de Emvisesa con la colaboración de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente y del Distrito Cerro-Amate. La actuación cuenta con financiación del programa Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y de los fondos Next Generation EU.
El proyecto contempla la mejora energética y estructural de 144 viviendas públicas mediante actuaciones de aislamiento térmico, instalación de paneles fotovoltaicos y retirada de amianto. Paralelamente, incorpora la reurbanización de la Plaza Terreras, la renaturalización del entorno, la peatonalización de espacios, la plantación de nuevo arbolado y la implantación de sistemas de drenaje sostenible.
Según el Ayuntamiento, el carácter integral de esta actuación busca convertirla en un modelo de referencia para futuras intervenciones de rehabilitación urbana sostenible. La iniciativa pretende combinar la mejora de las viviendas con la recuperación del entorno urbano dentro de una misma estrategia de regeneración.
Además de este proyecto, el encuentro servirá para presentar "Barriada El Carmen re-HABITAR", junto con otras experiencias desarrolladas y analizadas durante el proyecto URBANEW EMC³.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, afirmó que el proyecto "es de vital importancia" porque sienta las bases para implantar políticas públicas de rehabilitación urbana integral. Según explicó, estas actuaciones deben entenderse no solo como una mejora del rendimiento térmico de los edificios, sino también como una oportunidad para recuperar espacios públicos y avanzar en la renaturalización del entorno.
Las siete Ciudades Misión compartirán experiencias
El delegado añadió que la rehabilitación debe abordarse desde el derecho a una vivienda y a un entorno saludables, accesibles y adaptados a las necesidades reales de las personas. Asimismo, defendió que la apuesta municipal consiste en convertir la rehabilitación energética en una herramienta de política urbana capaz de actuar de forma simultánea sobre la calidad de los edificios, el consumo energético, la vulnerabilidad de las familias, la accesibilidad y la adaptación de los barrios a los efectos del cambio climático.
El encuentro analizará cómo transformar los aprendizajes obtenidos durante URBANEW EMC³ en políticas urbanas de largo recorrido. Las sesiones abordarán la necesidad de avanzar desde actuaciones puntuales hacia un ecosistema estable de regeneración energética que integre eficiencia, descarbonización, calidad arquitectónica, accesibilidad, salud, adaptación climática y cohesión social.
A través de ponencias, mesas de debate, experiencias municipales y un laboratorio de innovación abierta, las siete Ciudades Misión compartirán sus avances y debatirán sobre los retos de los Acuerdos Climáticos más allá de 2030. La primera jornada incluirá la dinámica colaborativa "Fishbowl. Impulsando una alianza de titanes urbanos (Y ahora que sabemos tanto… ¿qué hay que hacer?)", concebida para intercambiar resultados, experiencias y desafíos.
- Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal pese a tener mayoría absoluta: 'Prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona
- La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
- Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros
- José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo
- El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado
- El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC
- Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones