Sevilla acoge el proyecto europeo URBANEW EMC³ con el objetivo de impulsar la regeneración energética de los barrios

Sevilla será los próximos 15 y 16 de septiembre el escenario de la clausura del proyecto europeo URBANEW EMC³ con la celebración del encuentro 'Más allá de 2030: ciudades que lideran la regeneración energética en el marco de sus Acuerdos Climáticos'. La cita reunirá en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla a representantes de las siete Ciudades Misión españolas junto a especialistas, administraciones públicas, instituciones europeas, universidades y organizaciones sociales.

El Ayuntamiento y la US tendrán un papel protagonista durante el encuentro, en el que expondrán el trabajo desarrollado para vincular la rehabilitación del parque residencial con los objetivos de descarbonización, adaptación al cambio climático, vivienda y cohesión social. La participación de la ciudad ha permitido desarrollar herramientas destinadas a trasladar los objetivos europeos de neutralidad climática a los barrios.

Uno de los principales resultados del proyecto ha sido la elaboración de un protocolo integral y sistematizado para abordar la regeneración energética de barrios vulnerables. Este documento se ha desarrollado a partir de la experiencia obtenida en el Polígono de San Pablo y se ha concebido para que pueda reproducirse en otros barrios españoles y europeos con características similares.

Mejorar 144 VPO

Durante las jornadas también se dará a conocer el proyecto de regeneración integral de Los Pajaritos-Nazaret, impulsado a través de Emvisesa con la colaboración de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente y del Distrito Cerro-Amate. La actuación cuenta con financiación del programa Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y de los fondos Next Generation EU.

El proyecto contempla la mejora energética y estructural de 144 viviendas públicas mediante actuaciones de aislamiento térmico, instalación de paneles fotovoltaicos y retirada de amianto. Paralelamente, incorpora la reurbanización de la Plaza Terreras, la renaturalización del entorno, la peatonalización de espacios, la plantación de nuevo arbolado y la implantación de sistemas de drenaje sostenible.

Según el Ayuntamiento, el carácter integral de esta actuación busca convertirla en un modelo de referencia para futuras intervenciones de rehabilitación urbana sostenible. La iniciativa pretende combinar la mejora de las viviendas con la recuperación del entorno urbano dentro de una misma estrategia de regeneración.

Además de este proyecto, el encuentro servirá para presentar "Barriada El Carmen re-HABITAR", junto con otras experiencias desarrolladas y analizadas durante el proyecto URBANEW EMC³.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, afirmó que el proyecto "es de vital importancia" porque sienta las bases para implantar políticas públicas de rehabilitación urbana integral. Según explicó, estas actuaciones deben entenderse no solo como una mejora del rendimiento térmico de los edificios, sino también como una oportunidad para recuperar espacios públicos y avanzar en la renaturalización del entorno.

Las siete Ciudades Misión compartirán experiencias

El delegado añadió que la rehabilitación debe abordarse desde el derecho a una vivienda y a un entorno saludables, accesibles y adaptados a las necesidades reales de las personas. Asimismo, defendió que la apuesta municipal consiste en convertir la rehabilitación energética en una herramienta de política urbana capaz de actuar de forma simultánea sobre la calidad de los edificios, el consumo energético, la vulnerabilidad de las familias, la accesibilidad y la adaptación de los barrios a los efectos del cambio climático.

El encuentro analizará cómo transformar los aprendizajes obtenidos durante URBANEW EMC³ en políticas urbanas de largo recorrido. Las sesiones abordarán la necesidad de avanzar desde actuaciones puntuales hacia un ecosistema estable de regeneración energética que integre eficiencia, descarbonización, calidad arquitectónica, accesibilidad, salud, adaptación climática y cohesión social.

A través de ponencias, mesas de debate, experiencias municipales y un laboratorio de innovación abierta, las siete Ciudades Misión compartirán sus avances y debatirán sobre los retos de los Acuerdos Climáticos más allá de 2030. La primera jornada incluirá la dinámica colaborativa "Fishbowl. Impulsando una alianza de titanes urbanos (Y ahora que sabemos tanto… ¿qué hay que hacer?)", concebida para intercambiar resultados, experiencias y desafíos.