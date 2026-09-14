Abierto el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2027: requisitos y fechas

El Ateneo de Sevilla abre este martes, 15 de septiembre, el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2027. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 15 de octubre a través del formulario habilitado en la página web oficial de la institución.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación. Por un lado, los niños de entre 7 y 14 años, que podrán formar parte del cortejo sobre las carrozas, y por otro, los mayores de 18 años, que podrán participar como beduinos acompañando a pie al desfile.

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Una vez finalice el periodo de inscripción, el Ateneo de Sevilla celebrará un sorteo público ante notario en su sede para determinar los participantes que finalmente ocuparán las plazas disponibles en las carrozas.