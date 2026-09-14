El Ayuntamiento de Sevilla permitirá instalar terrazas de veladores en Plaza Nueva "como ocurre en París o Venecia": "Es el salón de la ciudad"

La Plaza Nueva de Sevilla tendrá terrazas de veladores una vez que concluyan las obras de reurbanización. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, está dispuesto a atender una histórica reivindicación de los hoteles y establecimientos ubicados en la zona central de la ciudad que hasta ahora siempre había sido denegada por parte de los distintos equipos de gobierno. Así lo confirma el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan de la Rosa, tras la información adelantada por Abc de Sevilla.

"Se llevará a cabo de forma ordenada, siguiendo una misma línea estética para que la implantación de las terrazas no sea fruto del criterio de los hosteleros y sí como marque la ordenanza municipal de veladores que contempla una ordenación especial para determinadas zonas, y es precisamente lo que se aplicará en Plaza Nueva", explica el delegado de Urbanismo quien compara además esta medida con las aplicadas en otras capitales europeas: "Es el salón de la ciudad, y es lógico que los establecimientos que la rodean puedan tener veladores, igual que ocurre en las plazas principales de otras grandes ciudades, de París a Venecia", ha señalado.

El gobierno municipal asegura que esta medida ya estaba planteada desde que se inició el plan de reurbanización cuyo diseño incorporaba dos pérgolas en los extremos norte y este de la plaza, que funcionarían como lugar de estancia y que recordarían en su diseño a los quioscos de música que antaño tuvo la plaza. No obstante, en ningún momento en las presentaciones y visitas institucionales realizadas a la Plaza Nueva se ha planteado que el nuevo diseño estuviera vinculado con las instalación de veladores por parte de los hoteles ya existentes (como en el tradicional Hotel Inglaterra) como en los nuevos que se están construyendo en la Unión Fenix, en el edificio de Telefónica o en la antigua sede del Banco Andalucía (actual Hotel Querencia).

Proyecto de reforma de la Plaza Nueva de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Críticas de la oposición

El anuncio de la instalación de veladores ha sido duramente criticado por los grupos de la oposición dado que se trata de una medida que hasta ahora había sido denegada cada vez que se había solicitado por parte de hoteles o establecimientos. “Sanz está poniendo Sevilla en venta y ahora le toca a Plaza Nueva. Una cosa es que hoteles y restaurantes tengan veladores vinculados a sus establecimientos y otra muy distinta entregarles espacios en pleno centro de una plaza pública para su explotación”, ha señalado el concejal socialista Francisco Páez.

En la misma línea, desde Adelante Andalucía que ha censurado de las "negociaciones" del Gobierno local con restaurantes y hoteles para "explotar estos veladores": "La reforma de este espacio público, que debe finalizar en la primavera de 2027, está costando 4 millones de euros a los sevillanos y sevillanas".

Desde el gobierno local respondieron a estas críticas de la oposición: "Fue precisamente el gobierno socialista quien cedió espacios para veladores en la Magdalena y en la Plaza de San Francisco; ahora los que irán ubicados en Plaza Nueva serán muchísimo menores. Que vengan ahora a darnos lecciones sobre ocupación del espacio público resulta, cuando menos, sorprendente", advirtió Juan de la Rosa.