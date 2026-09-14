Encuentran y detonan en La Puebla del Río un proyectil diseñado para perforar vehículos blindados
El Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Sevilla neutralizó el artefacto bélico, que quedó al descubierto en una torrentera tras las abundantes lluvias registradas
La Guardia Civil ha detonado de forma controlada un proyectil de la Guerra Civil localizado en el paraje de Los Arrayanes, en el término municipal de La Puebla del Río. El artefacto fue descubierto por un vecino mientras realizaba prácticas cinegéticas en una zona frecuentada habitualmente por cazadores y senderistas.
El hombre alertó a los agentes del puesto de la Guardia Civil de La Puebla del Río después de encontrar el proyectil en un punto de difícil acceso. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y comprobó que se trataba de un artefacto en avanzado estado de deterioro y corrosión que, por sus características, podía proceder de la Guerra Civil española.
Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y acordonaron la zona hasta la llegada del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de Sevilla. Los especialistas procedieron posteriormente a su detonación controlada, adoptando medidas de seguridad tanto para los efectivos participantes como para las personas que suelen transitar por los senderos del entorno.
La actuación fue comunicada previamente a los servicios del Infoca de Aznalcázar. Según ha informado la Guardia Civil, se trataba de un proyectil perforante de calibre 70 milímetros, utilizado contra vehículos pesados y blindados y que todavía podía representar un riesgo para personas y vehículos.
Los primeros indicios apuntan a que el artefacto se encontraba en una torrentera y pudo quedar al descubierto como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante las últimas estaciones.
La Guardia Civil recuerda que, ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, nunca debe tocarse, moverse, golpearse ni desenterrarse, aunque presente óxido o un evidente deterioro. La recomendación es alejarse por el mismo camino utilizado para acceder al lugar, señalizar la zona desde una distancia segura y comunicar inmediatamente el hallazgo a través del teléfono 062, aportando una ubicación lo más precisa posible.
Los especialistas advierten además de que el paso de las décadas y el deterioro exterior no garantizan que estos artefactos hayan perdido su peligrosidad, ya que tanto los mecanismos de iniciación como la carga explosiva pueden permanecer activos.
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