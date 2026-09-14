Antonio Conde: "El tranvía del Aljarafe es radicalmente necesario, es urgente una red de transporte público entre los municipios"

Antonio Conde (Mairena del Aljarafe, 1975) lleva doce años como alcalde y pasó durante una etapa de cuatro años por la oposición. Es un referente del municipalismo y especialmente del PSOE de Sevilla. Su trayectoria viene avalada por un discurso moderado, por su capacidad de entendimiento con la amplia y heterogénea y su compromiso con un área metropolitana que vaya más allá de una suma de distintos intereses municipales. Durante su Alcaldía, Mairena ha afrontado una gran transformación debido a los importantes desarrollos urbanísticos, a la mejora de la movilidad por el metro y a la llegada de familias jóvenes que acercan al municipio al objetivo de los 50.000 habitantes.

Pregunta. Mairena del Aljarafe ha crecido mucho en los últimos años. Cada vez tiene más cerca ese objetivo de llegar a los 50.000 habitantes. Eso es una oportunidad, pero también un reto. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento para adaptar sus servicios públicos a una población cada vez mayor?

Respuesta. Lo más importante es que quienes se vienen a vivir a Mairena y los vecinos que siempre han vivido aquí noten que hay una adecuación progresiva de los medios que se ponen a su servicio. Hemos empezado en estos años de manera decidida con la modernización de todos los servicios municipales y la realización de diferentes auditorías que van a permitir que a medio y largo plazo que la gente tenga unos servicios municipales a su nivel de exigencia. Hemos mejorado la limpieza, la jardinería, y ahora estamos también con los servicios de electricidad, adaptándolos también. Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del ciudadano tiene que estar de manera adecuada. Y luego, como no puede ser de otra manera, la modernización en la digitalización de los servicios. La gente tiene que tener en su ayuntamiento respuestas en el tiempo que las necesita.

P. Se ha impulsado hace poco un plan precisamente con ese objetivo, el programa Mairena al día. ¿Por qué ahora?

R. Hay una planificación ante el horizonte de estar acariciando ser ciudad. Nosotros no hacemos las cosas de manera espontánea. A veces tarda un poco más en llegar la solución de los problemas, pero cuando se solucionan los problemas es definitivo, es constante y se consolida en el tiempo para que no se puedan desmontar. Al final construyes una ciudad desde el punto de vista urbanístico y social pero también hay que ir adaptando la prestación de los servicios a lo que requieren los vecinos. Los vecinos se sienten comprometidos con su ciudad cuando sus servicios se adaptan también a sus necesidades. Ahora mismo mi obsesión es ir adaptando la vida cotidiana de los ciudadanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las calles, con la planificación de la urbanización de los barrios tradicionales. Se trata de que no haya dos mairenas, una nueva que crece al desarrollo urbanístico y otra que se quede un poco atrás. Eso también forma parte de la vertebración social y en eso también está la mejora de los servicios públicos.

"Se trata de que no haya dos mairenas, una nueva que crece al desarrollo urbanístico y otra que se quede un poco atrás" Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

R. Otro hito en este plan de trabajo ha sido la captación de nueve millones de euros de fondos europeos. Se han elegido inversiones en colegios, centros deportivos o mejoras de transporte urbano. ¿Por qué esas prioridades?

Es una estrategia. Cualquier alcalde que no piense en la sostenibilidad y el cambio climático y actualice los servicios sobre un criterio de sostenibilidad se equivoca. Yo creo que nuestro objetivo ahora mismo es que nuestra ciudad crezca de manera sostenible. Es decir, la gente tiene que encontrar espacios comunes agradables. Todos y cada uno de esos proyectos están pensados para que esta ciudad sea más amable, más agradable y sobre todo más comprometida desde el punto de vista climático.

¿Cuáles son las primeras medidas de estos fondos europeos que van a empezar a ver los vecinos?

Hay uno que nos interesa mucho porque afecta a la vida cotidiana. Queremos desarrollar lo más rápidamente posible el proyecto piloto del transporte circular urbano. En nuestros barrios, los que crecen, los que siempre han estado aquí, tienen que estar más conectados a través de una red de transporte urbano porque hasta ahora, el interurbano, no soluciona sus problemas de movilidad. Y los vecinos se encuentran más integrados si su hijo o su hija sabe que tiene un transporte público que le conecta al metro y con su universidad, o a servicios básicos como un centro de salud. Y luego también los proyectos que tienen que ver con el ámbito socioeducativo y el deportivo. Y luego todos aquellos que van a venir a beneficiar a la ciudad desde el punto de vista ambiental, que la gente vea la segunda ampliación del parque central. Se trata de que se sientan orgullosos, unos de la ciudad donde siempre ha vivido y otros de haber elegido a Mairena para para vivir.

"Queremos desarrollar lo más rápidamente posible el proyecto piloto del transporte circular urbano. Los barrios tienen que estar más conectados y la red interurbana actual no responde a sus necesidades" Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

Vivienda

P. Para llegar a ese objetivo de 50.000 habitantes, es fundamental una vivienda asequible. Aquí no sube tanto como en la capital, pero los precios son cada vez más elevados. ¿Qué está haciendo Mairena del Aljarafe para frenarlo?

R. Esto es un problema que nos concierne a todos. Es decir, todas las administraciones de todo ámbito, de todo signo político. Es un problema de Estado y todos tenemos que llegar a un acuerdo. En el Ayuntamiento disponemos de suelos y tenemos que ponerlos a disposición de las iniciativas privadas y públicas sobre todo para incidir en el mercado. Nosotros hemos adoptado tres medidas. En primer lugar, un planeamiento urbanístico que permite una vivienda de unos pocos metros menos, pero que sea un poco más accesible. En segundo lugar, vamos a seguir bonificando y beneficiando aquellas promociones privadas que incluyan viviendas protegidas. Y, por último, hemos puesto nuestras parcelas a disposición de la vivienda pública. A veces el promotor o el constructor define la situación económica en torno al precio por las crisis mundiales, pero a veces se tiene ganar un poco menos para que los ciudadanos puedan vivir. Yo pienso que la vivienda hoy puede ser el detonante del mayor desequilibrio social en las próximas décadas. Nosotros hemos sacado y hemos adjudicado ya 106 viviendas, en las próximas semanas lanzaremos el proyecto con la diputación de Sevilla para poder conseguir viviendas en alquiler con rentas de entre 250 - 350 euros al mes. Y promoveremos que en aquellos sectores donde ahora mismo se está desarrollando la vivienda privada haya también oferta a un precio tasado.

P. ¿Mairena fijará límites de ventas y de alquiler de viviendas más bajos de lo que permite la ley autonómica que viene además de subir los módulos?

Todas nuestras licitaciones desde hace ya prácticamente una década están planteadas así. Nosotros acabamos de adjudicar cientos de viviendas y uno de los elementos de la contratación social de esos pliegos es que los precios sean por debajo del módulo, es decir, por debajo del rendimiento económico que supuestamente tienen. Eso es un elemento de más que se computa a la hora de adjudicárselo a una empresa o a otra.

"El precio de las VPO de Mairena del Aljarafe está por debajo de los módulos que establece de la normativa de la Junta de Andalucía" Antonio Conde

P. ¿Cuál debe ser el precio máximo de una VPO?

Nosotros incluimos en la valoración de las ofertas la posibilidad de rebajar el precio de las viviendas protegidas y fijamos como obligatorio un 10% menos del módulo que fija la normativa. Y eso quiere decir que hay margen. No se puede decir que no se pueda hacer desde la empresa porque no entra en el precio ni tampoco desde la administración se puede decir que se tiene que hacer de esa forma porque es lo único posible. Tenemos que poner en el horizonte la legítima aspiración de la gente joven, que también debe tener una respuesta por parte de la administración y de la sociedad para desarrollar su marco de familia. Debe ser, además, una preocupación de las administraciones, por eso insisto en lo del Pacto de Estado, porque, además, si no es así, le fallamos a las generaciones. Cuando fallamos a las generaciones, aparece el populismo. Y del populismo no nace más que de la desigualdad.

P. ¿Hay barrios dentro de Mairena en los que se haya detectado un aumento de los precios de alquiler que deba conllevar la declaración de zona tensionada que permite la ley y por tanto la intervención sobre los precios de alquiler? ¿Está dispuesto a solicitar esta medida el Ayuntamiento?

R. Mairena ahora mismo por su situación geográfica y por la valoración de sus servicios tiene un marco de tensiones de alquiler bastante estable pero está por encima de lo que podría costar un alquiler en otra zona y lo que podría costar un rendimiento mensual de una hipoteca media. Por eso estamos pensando en cómo facilitar que los jóvenes, sobre todo las nuevas parejas adquieran la vivienda. Esos 30.000 o 40.000 euros que les faltan para llegar. ¿Cómo? Lanzando el mayor marco de oferta disponible. Por eso nosotros vamos a incidir también en que nuestras promociones recojan en muchas de esas viviendas en venta, pero sobre todo en alquiler. Y sobre todo en alquiler con opción a compra, porque es la única manera que tiene a veces la gente para ir ahorrando a lo largo de 10 años, y para que cuando llegue el año 10 puedan adquirirla. A la gente hay que darle facilidades y lo estamos haciendo en el diseño de las promociones. Y nosotros también agradecemos la línea que ha hecho la Diputación de Sevilla que ha cogido el toro por los cuernos y nos vamos a acoger a este programa sin lugar a dudas porque incidimos en el mercado y le demostramos a la gente que se puede hacer. La administración tiene que pensar que igual que hay políticas culturales, limpieza o seguridad, la vivienda es un elemento en el que tenemos que invertir y que gastar.

Sanidad y Educación

P. Dentro de estas necesidades de la población, están también la sanidad y la educación. ¿Se están realizando las inversiones y se están aprobando los recursos que necesita una población cada vez mayor?

No. Cuando se retiran líneas de un centro educativo no sólo por el marco vegetativo sino por una casuística de una zona respecto a otras se va limitando la capacidad de recursos que tienen los niños y niñas de un centro educativo. Y con respecto a la sanidad no voy a decir que no hayamos mejorado en este último tiempo fruto de las exigencias de los vecinos y vecinas que se han puesto en la puerta de los centros de salud a defender legítimamente los intereses. Pero hay que seguir mejorando las instalaciones. Hay que mantener un marco de exigencia dentro de la lealtad institucional. Pueden mejorarse y deben mejorarse. Me preocupa la atención especializada, que nuestros centros de salud estén bien dotados y tengan los profesionales que tienen que tener especialmente en la pediatría que ahora se está recuperando. Y, sobre todo, las pruebas diagnósticas. Nuestro hospital de referencia dista mucho de ser un hospital que responda a los problemas cotidianos de la gente con la celeridad. Estamos hablando de pruebas diagnósticas a veces de primera necesidad que tardan más allá de un año y medio. Y en el contexto educativo a mí me preocupa la Secundaria porque decían que no iba a haber ninguna caracola más en Mairena y ahora mismo hay instalaciones suplementarias en centros por no hacer un cuarto centro de enseñanza secundaria en un suelo que ya pusimos a disposición de la Junta. Mairena necesita ya otro centro de enseñanza secundaria y también una estrategia en el ámbito de la formación profesional ocupacional en ámbitos como el sector audiovisual donde tenemos grandes empresas en el parque empresarial PISA o en la construcción donde tenemos un dinamismo también grande. Necesitamos una formación profesional ocupacional que genere expectativas a una generación que si no puede estar frustrada en poco espacio de tiempo.

Mairena necesita ya otro centro de enseñanza secundaria y también una estrategia en el ámbito de la formación profesional ocupacional Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

P. ¿Qué le responde la Junta de Andalucía a sus demandas?

A veces nos responde que solucionemos nosotros el problema. Por ejemplo, hubo un anuncio previo semanas antes de la campaña electoral autonómica de que a Mairena del Aljarafe se le concedía un grado profesional del Conservatorio América Martínez, una reivindicación histórica en una instalación que ha cedido el Ayuntamiento. Pero ahora nos responde la Junta de Andalucía que las adaptaciones en el centro educativo por un importe que puede estar cercano al medio millón de euros las tiene que ejecutar el Ayuntamiento. Por no hablar de las estrategias de salud pública como el caso del virus del Nilo o más recientemente del avispón oriental. A veces tienes tú que ir suplementando los servicios municipales para afrontar estrategias de salud pública que no nos corresponden y que tenemos que solventar porque lógicamente el vecino quiere la solución de su problema y le da igual quien la solucione. Pero insisto en nosotros, y sobre todo en mí, siempre va a encontrar cualquier administración del signo que sea un alcalde exigente, como no puede serde otra manera, porque yo creo que la vida de mis vecinos mejoren siempre, pero con lealtad para que la solución de los problemas sea de manera a veces compartida. Aquí estamos para mejorar la vida de los vecinos, para ninguna otra cosa.

en mí, siempre va a encontrar cualquier administración del signo que sea un alcalde exigente, como no puede serde otra manera, porque yo creo que la vida de mis vecinos mejoren siempre, pero con lealtad para que la solución de los problemas sea de manera a veces compartida Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

La movilidad

P. Una prioridad para Mairena y para todo el Aljarafe es la movilidad. La gran medida puesta en marcha en los últimos meses ha sido el carril BUS-VAO. Fue muy crítico desde el principio con esta actuación. ¿Qué balance hace de su funcionamiento?

Lo que se pretende es estabilidad en el ámbito de la movilidad. Que el transporte sea público, que haya elementos de sostenibilidad y que la gente tenga resuelta su capacidad de movilidad, con una red de transporte público. Pero no es así la dimensión de tus infraestructuras viene al fomento del transporte privado. Aunque se llame BUS VAO, no hay ninguna red de bus, ni una línea, que baje ahora mismo por esa infraestructura. Y sin embargo es paralela a una línea de transporte público, que es el metro. Me parecen todas las infraestructuras buenas, necesarias. Yo no me voy a poner nunca en contra de que se hagan infraestructuras. Pero a veces, cuando se planifican cuáles son las prioridades, que era mi demanda, se tiene que poner encima de la mesa qué ocurre cuando conectas cuatro carriles a una tabla de puente, que ya tiene limitados los carriles O lo que es más importante, si no sería más interesante gastar 15 millones de euros en que los vecinos de Bormujos o Gines, con una red de transporte público, vinieran desde el hospital a la estación de metro de Ciudad Expo o que se pusiera la estación intercambiador de metro de Ciudad Expo para que los municipios del entorno tengan una red de transporte público que permita llegar a esa estación y de ahí conectar con el metro.

"Aunque se llame BUS VAO, no hay ninguna red de bus, ni una línea, que baje ahora mismo por esa infraestructura" Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

P. ¿Ese intercambiador sigue bloqueado?

R. Lo hemos puesto a disposición de la Junta, pero parece que no lo quiere ni el Consorcio tampoco. Para mí es muy interesante, es fundamental que vecinos, que ahora mismo vienen a Mairena en transporte privado, desde Palomares, Almensilla, Bollullos o Bormujos, y que dejan su coche aquí en Mairena y que originan a veces situaciones de atasco, o mayor tensión del tráfico a la ciudad, puedan venir en transporte urbano o con lanzaderas de autobuses. Incluso que el vecino de Mairena pueda ir con tranquilidad con una red de autobús, sobre una infraestructura que ya está hecha hace casi dos décadas, hacia el hospital de Bormujos. Así lo vamos a reivindicar. En campaña electoral el presidente dijo que iba a reactivar el tranvía del Aljarafe, es radicalmente necesario. Un vecino de Mairena para ir a Gines tiene que ir a Plaza de Armas y de ahí a Gines. Lo mismo un vecino de Castilleja. De eso hablamos cuando hablamos de transporte y de movilidad, de que las capacidades de integración del servicio y la fiabilidad del mismo, estén relacionadas con la vida de la gente y que haya mayor frecuencia cuando la gente va en horarios de trabajo. Esa es la estrategia que vamos a tener nosotros con el transporte circular. Nosotros no podemos diseñar nuestra ciudad sin pensar que hay vecinos del entorno que requieren de nuestros servicios. De Bormujos, de Bollullos, de Almensilla, de Palomares, de Gelves... Así nos interrelacionamos. Si hay vecinos de Mairena que trabajan en Gines, tendríamos que facilitar que lo hagan y que vayan a trabajar sin necesidad de ir con el vehículo, con el automóvil, o que puedan ir caminando o que vayan en bicicleta.

P. ¿Retomar ese tranvia del Aljarafe es una prioridad?

R. Le he trasladado al consejero que es una necesidad. Incluso puse encima de la mesa que mientras llegaba esa infraestructura, las necesidades de resuelven con un autobús eléctrico que conecte Ciudad Expo con el Hospital de Bormujos sobre la infraestructura que está hecha. De aquí a Bormujos hay tres carriles usando uno de ellos ya podemos facilitar un modelo de movilidad bastante solvente y que nos permita además conectar dos zonas que son bastante importantes desde el punto de vista de la movilidad como es el PISA y son los vecinos de Hermanas Mirabal. Es decir, que haya estaciones y paradas a lo largo de ese recorrido que va a generar por sí mismo también un dinamismo desde el punto de vista empresarial, porque va a solventar problemas de movilidad de trabajadores del PISA que ven todo el día en el coche y bajan todo el día en el coche.Y vecinos de Hermanas Mirabal que tienen hoy que caminar bastante para llegar a la estación de metro de Ciudad Expo.

P Hay otras infraestructuras claves para la movilidad como la SE-40 aunque en este caso depende del Gobierno ¿Va demasiado lenta?

R. Sí, excesivamente lenta. Porque cuando una administración cambia de signo político o no tiene la estrategia o cambia la solución aunque la hayan planteado buenos ingenieros. Es cómo reabrir el debate como ha hecho el alcalde de Sevilla de la capital sobre el diseño de la SE-40... El vecino lo que quiere es que se haga lo antes posible y que se solvente su problema. Ahora mismo hay encima de la mesa una solución, que es un puente, y esa solución va a permitir que se anticipe un lustro la puesta a disposición de esa infraestructura y que se haga lo antes posible... Todos estamos viviendo que Sevilla y su área metropolitana lleva con un complejo desde la Exposición de 1992. A veces se ha estado acomplejado a la hora de desarrollar infraestructuras que son necesarias y el cierre de la SE-40 para mí es una necesidad y es vital desde el punto de vista de la interconexión provincial de Huelva, Sevilla y Cádiz. Son infraestructuras que además no sólo mueven coches, sino que generan economía y desarrollos. No sólo en la primera corona sino también en Aznalcóllar, Salteras, Olivares, Palomares o Coria. Esa infraestructura va a traer como consecuencia su mejora socioeconómica y de su oferta de servicios de ciudadanía y a quienes quieran vivir ahí. Así que yo espero que esto se solvente, que haya la menor bronca posible y luego que cada uno nos ocupemos de lo nuestro. Porque aquí, a veces, en Sevilla, hay 17 opiniones, 18 ó 22, y es bueno que cada colectivo genere la suya. Pero habrá un momento en el que alguien que tiene la responsabilidad tome la decisión de cómo es mejor la infraestructura. Si ya se ha hecho así, no sigamos picando la piedra, solventemos los matices y el proyecto para que se ponga en marcha lo antes posible. Si no, es que vamos a desarrollar un proyecto cainita de nuestra provincia y de nuestra ciudad.

P. Ha hecho una referencia al alcalde de Sevilla, ¿cómo son las relaciones entre dos municipios vecinos en este mandato?

R. Ahora mismo, simplemente correctas. Es decir, nos llevamos bien porque nos conocemos de cuando era el alcalde de Tomares. A José Luis lo valoro en el ámbito personal. En lo político, lógicamente, tenemos bastantes diferencias en el ámbito del desarrollo, de cómo se dan determinados proyectos. Pero en este contexto, yo se lo digo siempre a los alcaldes sean del PP o del PSOE: la capital tiene una responsabilidad, no solo consigo misma, sino con el entorno urbano. Es decir, hay muchos vecinos de Mairena que van a trabajar y desarrollan su actividad profesional en Sevilla capital. Hubo un elemento bastante aperturista en los últimos años, sobre todo de Antonio Muñoz, en el sentido de que los proyectos de la ciudad de Sevilla no eran solo de la ciudad de Sevilla, sino que están interconectados con la metropolitana y, por tanto, los tenemos que ver de forma compartida... Es decir es imposible que se desarrolle la línea 2 del metro sin que el alcalde de Camas o la alcaldesa de Castilleja participen. Y es imposible que el alcalde de Mairena, si viene una infraestructura, no piense en Tomares. Es que hay que pensar no solo en lo local, sino en compartir proyectos. Y en esto estoy seguro que la ciudad de Sevilla tiene que liderar.

P. ¿Algún día se podrá retomar ese proyecto de la Gran Sevilla? ¿Esa coordinación metropolitana real?

R. Te pongo un ejemplo. En el consorcio metropolitano de transporte, antes tenían el 51% los ayuntamientos y la diputación y ahora con el nuevo escenario de la Junta de Andalucía lo primero que hizo fue ponerse ellos el 51% para tener mayoría. En los municipios los vecinos están todos los días parando a su alcalde para preguntarle que por qué su parada no tiene sombra o porque está en un sitio y no en otro. Tienen limitada su capacidad de participar en el desarrollo de la red de transporte interurbano. Eso no puede ser. Por eso a veces hay que pensar en todos para montar los proyectos. Es para sumar, no para restar. Es aportar, no confrontar. Es compartir, no competir. Lo que pasa es que para eso la gente tiene que entender que uno no se puede llevar todo para que otro se quede sin nada.

P. ¿Eso es posible en el actual clima político?

R. La política está ahora mismo en un exceso de inmediatez, a lo mejor es fruto de las redes sociales o de las capacidades. Los que nos dedicamos a las responsabilidades públicas tenemos que entender que no desconectamos ninguna de nuestras horas de la vida. Cuando uno es alcalde de Mairena lo es 24 horas del día y uno lo asume y además así se lo comparte con la familia. Ese marco de responsabilidad no es motivo de un tweet, de un TikTok, sino de la planificación que solucione problemas a medio y largo plazo. Parece que si el alcalde de Mairena dice algo es que quiere atacar a otro. No, no, estoy diciendo lo que entiendo que en ese momento mis vecinos solicitan y que posiblemente sean los mismos problemas que tiene un vecino de San Juan o de Tomares. Lo que pasa es que como lo verbaliza uno ya parece que nos ponemos a la defensiva. Escuchémonos, sentémonos en una mesa, y a ver la solución que es los problemas. ¿Esto quiere decir que cada uno no mantenga su posición ideológica? Pues claro que tiene mantenerla. El acercamiento a la solución de los problemas del alcalde de Mairena seguramente es distinto al del alcalde de Tomares o al alcalde de Sevilla, no solo por convicción, sino por cómo a veces te comprometes a medio y largo plazo de futuro. Pero hay que superar esta realidad y hablar de los proyectos que nos unen, y que compartimos.

Clima de tensión

P. Lleva seis elecciones como candidato del PSOE, ¿está el ambiente ahora peor que nunca? Son más difíciles?

R. Creo que son distintas. En la primera de esas elecciones, mi hija no había nacido, y la relación que tengo ahora mismo, por ejemplo, con los jóvenes no era la de los que estaban de aquella generación. La vida va evolucionando y la solución de los problemas son distintos. A veces parece que ahora todo tenga que ser inmediato. Lo defino como la solución Amazon. Pero en la solución de los problemas institucionales, al final tienen una burocracia, una seguridad, unos procedimientos administrativos que tienes que solucionar. Las soluciones no son inmediatas. Atendiendo a esta realidad, todos tenemos que adaptarnos, promover, hacer y desarrollar proyectos distintos. Yo espero que todo se vaya calmando, En este marco es verdad que a veces el que tiene más responsabilidad, en este caso yo como alcalde, no te voy a decir que mires para otro lado, pero se calma y cuenta hasta 33 por no responder. Porque sabes que algunas veces te quieren sacar de quicio.

P. Para un alcalde es fundamental que pueda tener relación e incluso pedir el voto a personas de distinto ámbito ideológico y partidos. ¿Eso se puede mantener en este ambiente tan crispado?

R. Yo espero que sea así. Uno atesora un marco de respeto y de relación con sus vecinos, piensen como piensen. La gente hoy cuando ven a Antonio Conde ven a su alcalde defendiendo sus intereses, piensen como piensen desde el punto de vista ideológico. Pero para mí siempre ha sido así. No voy a hablar de transversalidad, sino de convicciones moderadas que llevan a escuchar. Y cuando tú te pones en una posición de escucha posiblemente tengas un acierto más grande que cuando te pones a imponer, a desarrollar tus ideas porque tú las quieres y estás convencido. Y tu proyecto se define en programas que sean solventes. La gente de Mairena sabe que lo que ponemos en un papel lo hacemos. Y que lo que más o menos va desarrollándose como modelo de ciudad, lo defendemos. En el futuro espero que los vecinos y vecinas sigan atendiendo a que es un compromiso no sólo ideológico o político sino de una ciudad.

P. ¿No le preocupa que se desvíe la agresividad hacia Pedro Sánchez hacia el alcalde socialista del municipio?

R. Desgraciadamente, son las menos, pero hay situaciones que se dan fruto del anonimato que traer la red social. La gente ha comprado a veces determinados discursos y es frustrante porque además es un ejemplo para generaciones futuras que no estoy dispuesto a asumir. Pero la gente entiende que mi posición por ejemplo en la defensa de los intereses de los vecinos de Mairena del Aljarafe está por encima de los intereses de mi partido y de cualquier otro marco o estrategia política porque si no fuera así me alejaría de mi identidad que es la de defender Mairena del Aljarafe y sus vecinos. Y luego, lógicamente, en el marco de la pluralidad del PSOE hay diferentes maneras de pensar y yo he defendido una posición tranquila, moderada y exigente pero sobre todo mayoritaria. Haciendo las cosas con mucho sentido común la gente lo entiende, pero hay que defenderlas, explicarlas y estar siempre en la escucha.

P. Si le preguntaran cuando debe convocar Pedro Sánchez las elecciones, ¿qué fecha le pediría?

R. El presidente tiene ante sí dos situaciones. Una es valorar cuándo le convienen al país con datos que sólo tiene que disponer de la capacidad y del ejercicio de gobierno aunque podamos opinar desde fuera. Y lógicamente hará lo mejor para el país. Y luego como secretario general del PSOE hará lo positivo para la organización que sostiene el gobierno y que trasciende de nosotros. EL PSOE tiene casi 150 años de historia y siempre ha estado en el marco de la responsabilidad, de la construcción del país, de la defensa de los derechos y de la igualdad entre los vecinos y vecinas. Las dos situaciones las analizará bien el presidente.

Yo no haría coincidir elecciones en 2027. Cada elección debe tener su jornada y su desarrollo Antonio Conde — Alcalde de Mairena del Aljarafe

P. ¿Antes o después de las municipales?

R. Decir cuando pueden ser sería comprar discursos de si te viene bien o mal y sería también pensar que el ciudadano no sabe lo que vota. Yo soy de los que piensan que cuando va a votar a su alcalde sabe perfectamente que vota al alcalde, al igual que cuando vota al presidente. Comprar esa estrategia sería quitarle valor a la confianza que hay que tener en los ciudadanos. Saben distinguir qué votan en cada elección en quien depositan su confianza. Hay vecinos que pueden votar de una manera en las generales y en autonómicas y de otra a su alcalde y alcaldesa, al que votan aunque no sea de su signo político.

P. Y la posible coincidencia electoral?

R. Yo no haría coincidir ninguna elección. No me ha gustado nunca, aunque haya tenido un resultado satisfactorio en algún momento. Cada elección debe tener su jornada y su desarrollo. Para que los ciudadanos puedan compartir y establecer el proyecto que eligen en cada casa y no verse inmersos desde el punto de vista mediático en un todo o nada. Y luego al final terminar teniendo un mal alcalde o alcaldesa que no te ha gustado nunca o perder un buen alcalde o presidente. Los vecinos saben elegir en cada momento. No me gustaría que coincidiesen pero no por la situación actual sino porque no me ha gustado nunca, ni con las europeas. En la política tenemos que facilitar al vecino ese análisis tranquilo y mesurado y no meterlo todo en un totum revolutum y en un todo o nada.