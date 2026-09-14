Atropello mortal en Sevilla: un conductor se da a la fuga tras matar a un peatón en Guillena

Un hombre ha perdido la vida este lunes tras ser atropellado en Guillena (Sevilla). El suceso se ha producido en la calle Falla, en el cruce con la calle San Fernando, alrededor de las 06:45 horas, cuando varias personas han alertado al Emergencias 112 de que un turismo había atropellado a un varón y había abandonado el lugar. Tras el aviso, se han movilizado Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. El herido ha sido trasladado al centro de salud de la localidad, donde se ha confirmado su fallecimiento. Posteriormente se ha informado a la Guardia Civil.

Según la información facilitada por el Emergecnias 112, las primeras llamadas recibidas en la sala coordinadora alertaban de que un turismo había atropellado a un hombre en el municipio sevillano de Guillena.

Los avisos situaban el accidente en la calle Falla, en la intersección con la calle San Fernando, un punto hasta el que fueron movilizados los recursos de emergencia tras conocerse lo ocurrido.

La actuación de los servicios de emergencia

Tras recibir los avisos, la sala coordinadora del 112 activó a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para intervenir en el lugar del accidente. El hombre herido fue evacuado al centro de salud de Guillena, donde los profesionales sanitarios confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Una vez constatada la muerte de la víctima, los servicios de emergencia informaron de lo sucedido a la Guardia Civil, que ha quedado al tanto de la actuación relacionada con este suceso.