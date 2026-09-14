José Luis Sanz diseña un presupuesto con 90 millones de inversión y casi 700 millones para personal pendiente de su pacto con Vox

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tiene ya diseñadas las bases de su presupuesto para 2027, el último de su mandato antes de las elecciones del próximo mes de mayo. En total, ascendería a 1.283 millones de euros con casi 700 millones de euros destinados a gastos de personal y 90 millones reservados a inversiones entre las que destacarían la adquisición de vehículos de Tussam, las mejoras en los colegios o nuevos proyectos para la mejora de la limpieza. No obstante, se trata de cifras que están supeditadas a la firma de un acuerdo con Vox, formación que de momento ha avisado que no se dan las condiciones para repetir el modelo de negociaciones de los últimos presupuestos.

El gobierno municipal, como es preceptivo, ha elaborado y remitido al Ministerio de Hacienda las líneas generales de su presupuesto para 2027. Un punto de partida que debe luego derivar en la elaboración de un proyecto presupuestario que pueda ser aprobado por el pleno. Esa previsión establece que se volverán a superar las cifras de los últimos años y se alcanzará con 1.283 millones de euros la mayor cifra de los últimos años. Todo ello, como viene ocurriendo durante los últimos años, sin contar con una previsión clara de transferencias de recursos por parte del Estado, ante la ausencia de Presupuestos Generales.

El documento aprobado por la Junta de Gobierno recoge un aumento del presupuesto destinado a personal hasta alcanzar los 700 millones de euros. Del mismo modo, aumentarán las inversiones hasta los 95 millones de euros. Destacan especialmente las planteadas para las áreas de Urbanismo (28 millones), Tussam (con una inversión en flota en torno a 20 millones), Lipasam (con una inversión de 11 millones), el Real Alcázar (6 millones de euros) o el IMD (3 millones).

Del mismo modo, hay un aumento en el presupuesto destinado a gastos corrientes que crece en nueve millones de euros para asumir los nuevos contratos de "limpieza de colegios, el aumento de la oferta en los talleres de distrito o los nuevos contratos del Servicio de Tráfico con los que se llevará a cabo la renovación de la señalización y el mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la ciudad”.

Pendientes de Vox

En todo caso, estas cuentas están supeditadas a que se firme un pacto con Vox como ha ocurrido en los últimos ejercicios. Si José Luis Sanz no lo consigue automáticamente el último año del mandato contará con un presupuesto prorrogado. Esto no permite incrementar partidas respecto a las cuentas de este año y frena las posibilidades de iniciar nuevas inversiones o firmar convenios y subvenciones nominativas.

“Afrontamos el tramo final del mandato con la tranquilidad que otorga el cumplimiento de la palabra dada a los sevillanos”, ha destacado Bueno. “La aprobación de estas líneas fundamentales ratifica la consolidación de un modelo de gestión basado en la eficiencia, el equilibrio y el mantenimiento de los servicios públicos que exigen y merecen los sevillanos”, ha concluido.