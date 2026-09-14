Las líneas 28, EA, LN y A8 de Tussam recuperan su recorrido habitual por Kansas City

Las líneas 28, EA, LN y A8 de Tussam recuperan desde este lunes 14 de septiembre su recorrido habitual por la vía auxiliar de Kansas City, en sentido Nervión, después de la finalización de las obras que afectaban a este tramo.

Con la recuperación del itinerario también vuelven a estar operativas tres paradas habituales de estas líneas: Polígono San Pablo, El Greco y Estación Santa Justa.

Por su parte, Tussam ha informado de que queda suprimida la parada provisional situada junto a Santa Justa, en el acceso a la glorieta Diputado Manuel Barrios.

De esta forma, las cuatro líneas recuperan desde este lunes su recorrido habitual una vez finalizados los trabajos en la vía auxiliar de Kansas City.