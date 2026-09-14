La Universidad de Sevilla se refuerza contra el tabaquismo: la mitad de los jóvenes han vapeado alguna vez

La mitad de los jóvenes sevillanos ha vapeado alguna vez y casi uno de cada cuatro consume vapeadores de forma habitual. Son los datos puestos sobre la mesa este lunes por la Universidad de Sevilla y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que han reforzado su colaboración para prevenir el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina entre la población universitaria.

Ambas instituciones renovarán la señalización de los espacios sin humo y aerosoles de los campus de la Hispalense. Los nuevos carteles incorporarán referencias específicas a los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y otros dispositivos generadores de aerosoles, en un momento en el que estos productos han ganado presencia especialmente entre los más jóvenes.

La renovación estará acompañada de una campaña informativa que arrancará el próximo 17 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) y que irá extendiéndose progresivamente por los distintos centros de la Universidad de Sevilla.

La iniciativa forma parte de la colaboración que la Universidad y la AECC mantienen desde 2022 para fomentar hábitos saludables y avanzar hacia una denominada Generación 2030 libre de tabaco. Desde entonces, más de 1.000 estudiantes universitarios han participado en actividades de sensibilización, prevención del tabaquismo y promoción de la salud, tanto de manera presencial como a través de canales digitales.

El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla alerta del creciente consumo de vapers en los menores / El Correo

Desde la puesta en marcha de este programa en 2023, la Asociación Española Contra el Cáncer ha contribuido además a proteger 22 espacios de la Universidad de Sevilla frente al humo y los aerosoles. Una actuación que, según ambas entidades, adquiere especial relevancia ante el nuevo marco normativo que pasa a considerar los entornos universitarios como espacios sin humo.

El objetivo es intervenir especialmente en edades tempranas. Según los datos aportados durante la presentación, el 80% de los casos de tabaquismo comienza antes de los 18 años. A ello se suma que el tabaco continúa siendo la principal causa prevenible de cáncer y está relacionado con el 46,5% de los tumores que podrían evitarse.

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza, incidió precisamente en la importancia de actuar antes de que el consumo se consolide. "La mayoría de las personas fumadoras comenzaron a consumir tabaco durante la adolescencia", señaló, por lo que defendió acercar a los jóvenes "información rigurosa sobre los riesgos del tabaco y los vapeadores" para que puedan tomar decisiones informadas.

La vicerrectora de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad de la Universidad de Sevilla, Rosario Antequera, destacó por su parte que la prevención debe incorporarse a los hábitos cotidianos de los estudiantes. "Prevenir es la forma más alta de autocuidado y una manera de cuidar también a quienes nos rodean", afirmó, subrayando que la salud constituye también "una responsabilidad compartida".

Con la nueva señalética y la campaña que comenzará esta semana, la Universidad de Sevilla y la Asociación Española Contra el Cáncer pretenden reforzar así su estrategia frente no solo al tabaco tradicional, sino también al creciente uso de vapeadores y otros dispositivos de inhalación entre los jóvenes.