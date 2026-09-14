La ruta senderista de Sevilla perfecta para este septiembre repleta de cascadas, manantiales y molinos con siglos de historia

La bajada de temperaturas propias del mes de septiembre y de la llegada del otoño ha hecho que sevillanos y turistas vean en el senderismo una de sus opciones favoritas de ocio al aire libre. Entre la amplia variedad de rutas con las que cuenta el territorio hispalense para disfrutar de los mejores parajes de la zona destaca el sendero de Los Molinos del Ciudadeja, una ruta circular que recorre manantiales, cascadas y antiguos molinos con siglos de historia.

Localizado en el municipio de Las Navas de la Concepción, este sendero cuenta con un recorrido de 10 kilómetros que combina historia y naturaleza al atravesar paisajes de dehesas, bosques mediterráneos y pozas de agua cristalina, además de la Ermita de Nuestra Señora de Belén y distintos molinos hidráulicos que tiempo atrás aprovechaban la corriente de agua para su actividad.

Una ruta circular desde la Plaza de España

Este sendero circular sale desde la Plaza de España y continúa por una vía pecuaria que llega hasta la Ribera de Ciudadeja, que cuenta con un bosque de galería que guía al caminante aguas arriba por pozas, saltos de agua cristalina, cascadas y manantiales.

Sendero de Los Molinos del Ciudadeja, una ruta en Sevilla con cascadas y bosque perfecta para este otoño / Diputación de Sevilla

Pero este bosque de galería no solo destaca por la belleza de su entorno, sino también por tratarse de uno de los que mejor se conservan de toda la provincia de Sevilla.

En su amplia extensión se puede encontrar desde álamos, alisos, fresnos y olmos hasta plantas como el arce de Montpellier, raro de encontrar en estas latitudes.

Sendero de Los Molinos del Ciudadeja, una ruta en Sevilla con cascadas y bosque perfecta para este otoño / Diputación de Sevilla

Molinos hidráulicos y restos de antiguas infraestructuras

Otro de los grandes tesoros de esta ruta circular son sus molinos hidráulicos, como el molino del Francés, Cao de la Molineta, Molino de la Molineta, Molino de los Martínez o de David y el Molino del Niño Dano.

Además, el trayecto permite ver otros edificios históricos en los que se realizaba la molienda, así como restos de presas y otras infraestructuras que hacen de este sendero una ruta perfecta para los amantes de la naturaleza y el patrimonio.