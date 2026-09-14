SFDK actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027: fecha y venta de entradas

SFDK se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027. El dúo formado por Zatu y Acción Sánchez actuará el próximo 26 de junio de 2027 dentro de la nueva gira con la que regresará a los grandes escenarios para repasar más de tres décadas de trayectoria. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 16 de septiembre a las 10.00 horas a través de la web oficial del festival.

La confirmación llega después de que el grupo sevillano agotara en solo tres minutos las entradas para su concierto en el Cartuja Center, una muestra de la expectación que continúa generando uno de los nombres más reconocibles del hip-hop español.

Nacidos musicalmente a comienzos de los años 90, SFDK ha construido una carrera estrechamente vinculada a Sevilla y, especialmente, a Pino Montano. Trabajos como Siempre Fuertes, 2005 o Redención forman parte de una trayectoria que ha convertido a Zatu y Acción Sánchez en referentes de varias generaciones de seguidores del rap.

Entre los grandes hitos del dúo se encuentra el multitudinario concierto con el que celebró su 30 aniversario en el Estadio de La Cartuja, ante más de 60.000 personas. Ahora, SFDK volverá a actuar ante el público de su ciudad en uno de los principales escenarios musicales del verano sevillano.

El concierto del 26 de junio será una de las paradas de la Gira 2027, con la que el grupo iniciará una nueva etapa sobre los escenarios manteniendo el directo como uno de los pilares de su carrera.

Con esta incorporación, el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027 cuenta ya con tres nombres confirmados. El Barrio actuará el 5 de junio, con las entradas ya agotadas; Hakuna lo hará el 11 de junio; y SFDK, el 26 de junio. El festival dará a conocer en los próximos meses el resto de artistas de su séptima edición.