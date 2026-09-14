El Sueldazo de la ONCE cae en Sevilla: 240.000 euros para un afortunado de Torreblanca

La suerte ha vuelto a caer en Sevilla. El sorteo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este domingo ha dejado en Torreblanca un Sueldazo de 240.000 euros, un premio que permitirá a su ganador cobrar 2.000 euros al mes durante los próximos diez años.

El cupón premiado fue vendido por Miguel Ángel Cortés, vendedor de la ONCE desde diciembre del pasado año y que desarrolla su actividad en este barrio de la capital hispalense. Cortés ha recibido la noticia con especial alegría después de apenas unos meses al frente de su punto de venta.

Miguel Ángel Cortés, el vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en Torreblanca / ONCE

"Estoy muy contento, es una alegría inmensa para mí, no me quiero imaginar para el que le toque", ha explicado el vendedor. Miguel Ángel asegura que en este tiempo ya ha conseguido hacerse con una clientela habitual en Torreblanca. "Desde que llegué, ya tengo una clientela fija que me cuida y yo intento cuidarlos a ellos también", señala. Ahora solo espera descubrir la identidad del afortunado: "Quiero saber quién ha sido para celebrar todos juntos".

El sorteo de este domingo también ha repartido otro Sueldazo de 240.000 euros en Torrox (Málaga), además de premios de 20.000 euros en Motril, Cádiz, Marbella y Málaga.

Por segunda semana consecutiva, el Sueldazo de la ONCE cae en Sevilla capital. Justo el sábado pasado, otro cupón premiado con un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años fue vendido en la Carretera de Carmona.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE se celebra los sábados y domingos y cuenta con un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años. Además, otros cuatro cupones pueden obtener premios de 2.000 euros mensuales durante diez años, como el que esta vez ha llevado la suerte hasta Torreblanca.