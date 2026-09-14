El algoritmo de Camas que convenció a Telefónica: la multinacional se hace con un 10% de la tecnológica sevillana OGA

Telefónica España ha adquirido el 10% de OGA.ai, compañía sevillana especializada en desarrollos para proyectos de IA y en servicios para optimización de procesos críticos, a través de algoritmos, modelos y soluciones integrales para mejorar el funcionamiento de los servicios críticos de negocio, según han confirmado fuentes conocedoras de esta operación a este periódico y ha adelantado El Confidencial.

La operación, que incluye colaboración operativa y comercial, servirá para reforzar las capacidades de Telefónica en Inteligencia Artificial aplicadas a las conducciones de la industria, con especial foco en el sector de Defensa, han subrayado las mismas fuentes.

OGA es especialista, según destaca en sus redes sociales, en la optimización de procesos críticos mediante Inteligencia Artificial (IA) e Investigación Operativa (IO). "Ayudamos a empresas de sectores estratégicos como logística, industria, defensa, agroalimentario y retail", subraya.

Impulsar la soberanía tecnológica española

El acuerdo con carácter global "encaja el objetivo de Telefónica de impulsar la soberanía tecnológica española y la autonomía estratégica, tal y como se ha planteado en su plan Transform&Grow: entre otros puntos, reforzando el área B2B, aumentando presencia en el sector Defensa, e integrando la IA en los productos y servicios", han añadido.

OGa.ai ha contado con clientes que van desde Bidafarma hasta Acerinox, Heineken, Navantia o Coca-Cola. De hecho, la primera de ellas y gracias a la solución oga.Logistics, Bidafarma logró hace unos años más de un 5% de ahorro de costes en el proceso diario de distribución a más de 10.000 farmacias de 12 comunidades autónomas.

Un equipo de más de 60 profesionales

Con sede en Sevilla, la compañía cuenta con un equipo de más de 60 profesionales: matemáticos, científicos de datos, ingenieros y expertos en desarrollo de software conforman la plantilla. "Nuestra propuesta combina rigor científico y visión empresarial para crear soluciones como oga.Logistics, oga.Factory, oga.Alchemy, oga.Scheduler, oga.Retail y oga.APS", señala la empresa, que asegura que "la innovación es nuestro ADN".

Además, ha impulsado la transferencia tecnológica a través del Grupo Cátedra, un consejo asesor formado por 14 investigadores internacionales en IA e IO. Además, la empresa forma parte de un ecosistema innovador junto al Clúster Andalucía Aerospace, APD, AJE y Club Cámara, "contribuyendo al progreso empresarial y tecnológico de Andalucía".