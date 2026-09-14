Tercera víctima mortal por virus del Nilo en Andalucía: un anciano de Tomares fallece tras 12 días ingresado

Tras 12 días ingresado, un hombre de 81 años, vecino de Tomares, ha fallecido tras ser diagnosticado de fiebre del Nilo Occidental. Aunque residía en este municipio sevillano, la exposición al virus se produjo en Mazagón, en Palos de la Frontera (Huelva). El paciente, que tenía patologías previas, permanecía ingresado en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe después de ser diagnosticado el pasado 2 de septiembre de meningoencefalitis por la icadura del mosquito Cúlex.

Es el tercer fallecimiento por fiebre del Nilo registrado en Andalucía este año, todos ellos de personas de edad avanzada y con patologías previas, según informa la Consejería de Sanidad. El primero fue un vecino de Dos Hermanas, de 82 años, que murió el 4 de agosto. El segundo, un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera), de 89 años, fallecido el 27 de agosto.

La cifra de casos confirmados en la comunidad asciende ya a 64, de los que 38 han sido leves y 26 graves, incluidos los tres fallecimientos. Actualmente permanecen cinco personas hospitalizadas, mientras que el resto ha evolucionado favorablemente.

25 municipios y tres entidades, en alerta

La circulación del virus mantiene actualmente a 25 municipios y tres entidades singulares andaluces en situación de área en alerta. En Sevilla son 16: Almensilla, Aznalcázar, Cantillana, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Guadalema de los Quintero -pedanía de Utrera- y Villamanrique de la Condesa.

A ellos se suman dos municipios de Cádiz -Benalup-Casas Viejas y Jerez de la Fronter-; uno de Córdoba -Lucena-; seis de Huelva -Almonte, La Calvilla (pedanía de Gibraleón), Huelva capital, Mazagón, Niebla y San Bartolomé de la Torre- y tres de Málaga -Alhaurín de la Torre, Cártama y Pizarra-.

La declaración de un área en alerta implica intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de reforzar las acciones de información a la población. Los ayuntamientos deben aumentar también las medidas de control y tratamiento de los mosquitos transmisores, tanto en los núcleos urbanos como en los focos larvarios o refugios de adultos situados a menos de 1,5 kilómetros.

Más de 7.000 análisis en las trampas

La vigilancia del virus se extiende también a animales y mosquitos. Hasta ahora se ha detectado circulación del virus en siete aves silvestres de las 282 analizadas y en seis équidos. Desde el inicio del periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 7.123 determinaciones en 232 trampas activas. De ellas, 135 han resultado positivas y 6.726 negativas.

Durante la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembra transmisores en Isla Mayor, La Puebla del Río y Los Palacios y Villafranca, todos en Sevilla, mientras que en Málaga capital la densidad ha sido alta. La Junta dispone de 134 trampas propias repartidas por las ocho provincias para seguir la circulación del virus, principalmente en mosquitos del género Culex. A estos dispositivos se suman los de otras administraciones y organismos, de manera que la Consejería centraliza la información procedente de unas 232 trampas.

Los datos sirven para determinar los niveles de riesgo de cada municipio y decidir la declaración de áreas en alerta cuando se detecta circulación del virus. Actualmente hay 127 municipios andaluces en nivel de riesgo alto: seis en Almería, 18 en Cádiz, 14 en Córdoba, cinco en Granada, 15 en Huelva, nueve en Jaén, 11 en Málaga y 49 en Sevilla.

Los agentes de Salud Pública han realizado 2.052 verificaciones en 734 municipios y han revisado imbornales y otros puntos de control en 378 localidades. Por su parte, los equipos de Proyectos Locales de FNO han desarrollado 3.164 acciones directas e indirectas en las que han participado 65.534 personas, entre ellas 1.177 acciones comunitarias y 1.638 en centros escolares.

Evitar las picaduras

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias insiste en extremar las medidas de prevención, especialmente entre las personas vulnerables, para evitar las picaduras. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar repelentes registrados y de uso tópico, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos.

También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias. En los hogares, una de las medidas más importantes es evitar el agua estancada, donde los mosquitos pueden criar: hay que vaciar el agua acumulada en macetas, juguetes, cubos y jardines y mantener correctamente piscinas, albercas y lavaderos.

En las explotaciones ganaderas se recomienda renovar con frecuencia los bebederos y evitar acumulaciones de agua procedentes de charcos, fugas o abrevaderos con poca renovación.

El nuevo fallecimiento vuelve a poner el foco sobre una enfermedad cuya circulación se mantiene activa en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla, mientras las administraciones intensifican la vigilancia y reclaman a la población extremar las medidas para evitar las picaduras.