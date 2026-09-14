La Universidad Pablo de Olavide invertirá 6,5 millones de euros en una residencia de estudiantes en Montequinto con más de 200 plazas

La Universidad Pablo de Olavide está de doble celebración. Este pasado domingo el Ministerio de Vivienda anunciaba que iba a destinar una inversión de 6.504.300 euros para la creación de alojamientos universitarios asequibles mediante ayudas directas (otros 3.564.000 euros son para la Universidad de Jaén). Y la UPO ya sabe cómo usará esta ayuda que pretende aumentar la oferta residencial en la comunidad universitaria. El rector de la UPO, Francisco Oliva, ha anunciado este lunes que se construirá una residencia de estudiantes en Montequinto con más de 200 plazas, concretamente 219. Se hará de forma conjunta con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y estará ubicada junto a la parada de metro Europa.

Además, Oliva ha explicado también que el complejo residencial Flora Tristán reabrirá este año de forma parcial y se intentará que para el próximo año esté abierta al 100%. La Universidad Pablo de Olavide podrá hacer frente a las obras de rehabilitación y seguridad gracias a la concesión de un total de un millón de euros por parte de la Diputación de Sevilla en el marco de su plan extraordinario ‘Sevilla de 100’.

La UPO tendrá una nueva residencia de estudiantes en Montequinto

Francisco Oliva, en una entrevista concedida a Hoy por Hoy, de Radio Sevilla, ha explicado que una de las dos ayudas concedidas por el Ministerio de Vivienda en Andalucía para construir alojamientos universitarios a precios asequibles ha sido a la UPO. "Es una noticia excelente", ha valorado. "Estará a dos escasas paradas de la UPO, en una parcela al lado de la parada del metro Europa. Es una noticia extraordinaria, más de 200 plazas a un precio público y asequible".

Alumnos en la UPO de Sevilla, en una imagen de archivo. / UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE / Europa Press

Según la SER, la UPO se encuentra actualmente a la espera de la citación de la Dirección General de Vivienda para la firma del convenio de colaboración, documento en el que se detallarán las plazos de ejecución de la obra y los precios concretos que fijará el Ministerio.

El Ministerio ha activado ya el trámite de audiencia pública del Real Decreto que regulará la concesión de estas subvenciones. Con este paso culmina el trabajo previo desarrollado con las instituciones participantes antes de la aprobación definitiva de las ayudas. El precio máximo de estos alojamientos incluirá diferentes servicios, entre ellos el suministro de electricidad, agua y la conexión wifi, además de otros que se determinen en cada actuación. El objetivo es garantizar una oferta residencial con condiciones económicas ajustadas para estudiantes, personal docente e investigador.

La Flora Tristián reabrirá parcialmente este año y se busca tenerla al 100%

Además, Oliva también ha destacado las obras de la Flora Tristián, que arrancarán en agosto. "Conseguimos una subvención por parte de la Diputación Provincial de Sevilla de un millón de euros que nos permite abordar todas las obras necesarias para poder abrirla. Ya hemos empezado a hacer todos los estudios necesarios, se han hecho ya todas las contrataciones de las empresas que tienen que hacer la obra y esperemos que cuanto antes comencemos a abrir parcialmente la residencia este año", ha comentado al respecto.

Residencia Flora Tristán. / Pepo Herrera / Europa Press

La rehabilitación de la residencia comenzará el próximo 17 de agosto y se trabajará para que se pueda abrir lo antes posible, ya que se espera que a lo largo del mes de octubre podría estar terminada las obras de dos de sus siete portales. El resto del proyecto se realizará a lo largo del año para que, de cara al curso 2027/28, la residencia pueda volver a estar a pleno rendimiento.

Dicho proyecto permitirá acometer las actuaciones prioritarias necesarias para garantizar la seguridad y operatividad del complejo, contribuyendo a preservar un equipamiento universitario y social estratégico, que facilita el acceso a la educación superior de jóvenes de los municipios rurales y de menor capacidad económica de la provincia, al tiempo que desarrolla un proyecto de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla con impacto directo en la ciudadanía y la cohesión social.

"Sacaremos una licitación para que el curso que viene, si es posible, haremos todo lo posible para que esté abierta al 100%", prevé Oliva. "No es que vayamos a contar con una residencia más, con una residencia que es la Flora Tristán, que es un proyecto emblemático, sino que vamos a sumar una residencia moderna inmediatamente. Ahora tendremos que firmar el convenio con el ministerio y empezar a hacer la licitación para la obra", ha destacado.