Aprobado un plan de choque frente a los atascos el estadio de la Cartuja: reordenación de carriles, cambios de rutas para buses y más aparcamientos

Plan de choque contra los atascos y ante la falta de aparcamiento en el entorno del estadio de la Cartuja, sede durante toda esta temporada de los partidos del Betis. El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con el club y con el propio estadio, ha iniciado un programa de actuaciones urgentes a la espera de las grandes inversiones con el objetivo de reordenar todos los carriles de acceso al estadio, definir nuevas rutas para los buses y ampliar las plazas disponibles de aparcamiento. Las medidas se empezarán a aplicar a partir del próximo partido del Betis, que se disputará este jueves. "El estadio va a ser más permeable", resumió el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

En primer lugar, se van a abrir los viales de la zona lateral del Parque del Alamillo para permitir que los autobuses de las peñas y los vehículos autorizados puedan entrar por el Puente del Alamillo. Con este cambio se liberará en parte la rotonda de la SE-20 que es la que soporta más tráfico. Esta medida se aplicaba ya en determinadas ocasiones y ahora pasará a ser estable durante todos los partidos.

En segundo lugar, se van a reordenar los carriles de entrada y salida al estadio. A partir del próximo partido quedará un carril de entrada en sentido estadio desde Matemático Rey Pastor hasta la Rotonda de José Luis Manzanares y dos de salida hacia Marie Curie. Ocurrirá lo mismo desde el Camino de los Descubrimientos hasta la esquina del Monasterio de la Cartuja. Habrá un carril desde Francisco de Montesinos hasta Marie Curie y dos de salida hacia Francisco de Montesinos.

Más aparcamientos

Las mejoras conllevarán dos grandes bolsas de aparcamiento. Por un lado, una serie de zonas con aparcamientos señalizados en cordón pasarán a ser en batería, una medida que permitirá ganar en torno a 90 plazas para el estacionamiento de vehículos.

En segundo lugar, con la reordenación se va a permitir la apertura del parking Cartuja Norte durante todos los partidos para que aparquen los aficionados, dado que ahora habrá dos carriles en el Camino de los Descubrimientos. Con esto, los aficionados del Betis podrán utilizar más de 2.000 plazas.

En cuanto a las líneas de Tussam lanzaderas van a acceder a la zona del estadio, en la prolongación de Camino de los Descubrimientos, desde la Rotonda José Luis Manzanares

"En cualquier caso, nuestra recomendación es que se use el transporte público. Las líneas de Tussam desplazan el triple de aficionados que al estadio Benito Villamarín. Pero en los últimos partidos hemos detectado un aumento de los vehículos, unos 4.000 más respecto a la temporada pasada. Por eso es importante que el aficionado bético tenga claro donde aparcar", explicó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.