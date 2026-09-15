El Ayuntamiento de Sevilla destina 257.000 euros a renovar el asfalto de seis vías históricas de la Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado varias actuaciones de mejora en el barrio de La Carrasca, en el Distrito Macarena, destinadas a renovar el espacio público, mejorar la accesibilidad y atender las demandas vecinales relacionadas con el estado de los pavimentos y los acerados.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado junto a los vecinos el resultado de estos trabajos, ejecutados a través de la Gerencia de Urbanismo, y ha destacado que estas intervenciones “suponen una mejora notable del pavimento y de los acerados” del entorno.

Las actuaciones han incluido la renovación de la calle Doctor Antonio Herrera Carmona, con una inversión de 65.000 euros; la intervención en la calle Abogado Rafael Medina, con un presupuesto de 54.000 euros; y trabajos de repaso y mejora en distintas vías cercanas como Niña de la Alfalfa y Marqués de Lozoya, con una inversión de 22.000 euros.

En total, el Ayuntamiento ha destinado 141.000 euros a estas obras de mejora en La Carrasca.

Más de 700.000 euros en nuevas actuaciones en la Macarena

Estas actuaciones se suman a otros trabajos que actualmente se desarrollan en el Distrito Macarena. Entre ellos destaca la reurbanización integral de la calle Artesanos Peluqueros, una vía clave entre San Juan de la Salle y la avenida de Llanes, con una inversión de 461.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de seis meses.

El proyecto contempla la renovación de acerados y calzada, la mejora de la accesibilidad, la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, el alumbrado público y la mejora de los alcorques del arbolado existente.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado actuaciones en la calle Constantina, con una inversión de 14.500 euros, para reparar la zona de aparcamientos situada entre la avenida Pino Montano y la calle El Real de la Jara.

También se están creando más de una veintena de nuevas plazas de aparcamiento en la avenida de Llanes, en el tramo entre la avenida de Miraflores y la calle Santa María de las Rocinas. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 45.000 euros y permitirá recuperar espacios de estacionamiento eliminados hace 18 años.

El Consistorio también tiene previsto ejecutar seis operaciones de reasfaltado dentro del programa de mejoras del verano, con una inversión de 257.000 euros, en calles como Santa María del Rocío, Santa María Magdalena, Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y Amalia Torrijos.

Un millón de euros en mejoras en la Macarena

Estas actuaciones se suman a otras obras realizadas en el último año en el Distrito Macarena, como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano, con una inversión superior a 140.000 euros, o las mejoras realizadas en calles como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores o Escultor Francisco Buiza.

Noticias relacionadas

Según el Ayuntamiento, todas las intervenciones desarrolladas en este entorno durante el último año acumulan una inversión cercana a un millón de euros, con actuaciones centradas principalmente en la mejora de la seguridad vial, los acerados y la accesibilidad de los barrios.