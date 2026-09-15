Las cámaras multarán el acceso al centro de Sevilla por la Ronda Histórica desde 2027: los residentes tendrán que inscribirse para autorizar sus coches

El tranvibús llegará a la Plaza del Duque el 28 de septiembre. En el Ayuntamiento de Sevilla no hay dudas sobre ello y así lo ha vuelto a confirmado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, este martes, dando la obra prácticamente por finalizada a falta de algunos retoques. De hecho, ya ha comenzado el periodo de pruebas, la última este mismo lunes por la noche. Lo que se demorará más en el tiempo es la entrada en vigor del anunciado plan para controlar los accesos al centro a través de Puñonrostro, en el recorrido de esta línea BTR y sus calles adyacentes. En octubre comenzará un periodo de adaptación de dos meses ampliable a un tercero, por lo que todo apunta a que entrará en vigor una vez acabe el Plan de Navidad, a mediados de enero de 2027.

Según ha explicado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, se controlará todo a través de un sistema inteligente de lectura de matrículas, que comenzará con las cámaras instaladas en Puñonrostro y se extenderá hasta la Plaza del Duque. Así la delegación de Movilidad se asegurará que solo accedan a esta zona del centro los vehículos autorizados. "Habrá un periodo de prueba para no confundir a ningún sevillano, es un plazo prudencial para que se vayan adaptando", ha valorado Pimentel, confiado en que habrá una ampliación de este plazo "por criterios técnicos" y "podrían empezar a comienzos de año".

Quiénes podrán acceder al centro de Sevilla con el tranvibús

Con la llegada del BTR al Duque esta línea Tussam tendrá total prioridad y se reserva para ello la plataforma habilitada al transporte público. ¿Quiénes podrán acceder entonces? Principalmente los vecinos, residentes, servicios públicos, comunidad educativa, carga y descarga o vehículos de emergencia. Todos estos no serán multados ni tendrán restringida la entrada.

Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla habilitará cuando comience a funcionar el tranvibús un registro sencillo y operativo en el que poder inscribirse según el supuesto de cada uno. Ahí tendrán que estar incluidos residentes y usuarios de garaje, a los que se les habilitará el acceso. También vehículos vinculados a empresas ubicadas en el área del trazado del TB1, con un registro previo personalizado. Los vehículos de reparto y carga y descarga podrán entrar en espacios establecidos para ello sin trámite previo.

En cuanto a colegios e institutos, habrá cuatro vehículos por unidad familiar para aquellos que tengan que ir a centros escolares de la zona. Así, la comunidad educativa se inscribirá a través de los tutores. También entran en este gran sistema inteligente los aparcamientos rotatorios y los parkings, que también tendrán que dar las matrículas. O los vehículos de movilidad reducida. Igual pasa con aquellos que vayan a ir a hoteles, tanto a trabajar como a alojarse.

Según ha explicado Pimentel, los únicos que tendrán que presentar una justificación posterior al acceso son las urgencias, talleres y eventos, que contarán con un margen de 72 horas posteriores a la entrada. Quedan exentos de estas inscripciones las bicicletas, patinetes o motos, además de los taxis y VTC.

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