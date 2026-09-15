La Catedral de Sevilla y la Facultad de Teología crean 'Battualiae', una colección gratuita para divulgar su patrimonio y tradición cristiana

El Cabildo Catedral de Sevilla y la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha Battualiae, una nueva colección editorial destinada a acercar al público cuestiones abordadas desde el ámbito académico. El acuerdo ha sido suscrito por el Deán-Presidente del Cabildo, Francisco José Ortiz Bernal, y el Presidente-decano de la Facultad, Manuel Palma Ramírez.

La iniciativa establece un marco estable de colaboración para la creación, dirección académica, edición y difusión de las publicaciones. La colección nace con la intención de combinar rigor científico, claridad expositiva y accesibilidad cultural a través de libros preferentemente breves. El objetivo es trasladar al público contenidos vinculados al estudio especializado, pero con una vocación divulgativa que permita acercar estas materias a un público más amplio.

Los contenidos especialmente relacionados con el patrimonio espiritual, teológico, histórico, artístico y cultural de la Catedral. El convenio recoge que las publicaciones podrán tratar diferentes ámbitos vinculados al templo y a la Iglesia hispalense. Entre las materias que podrán formar parte de la colección se encuentran la historia y el patrimonio de la Catedral, cuestiones relacionadas con la teología y el pensamiento cristiano.

Primera edición sobre la Virgen de la Antigua

Dentro de la colección tendrán preferencia aquellas obras que mantengan una relación más directa con el acervo de la Catedral. De esta forma, Battualiae se plantea como una iniciativa para profundizar en el conocimiento del templo y de la tradición cristiana desde el estudio académico, pero con una clara orientación divulgativa.

La colección se estrenará con Paradigmas devocionales de la Catedral hispalense: la Virgen de los Reyes y la Virgen de la Antigua, una obra de Álvaro Román, sacerdote de la Archidiócesis, vicedecano de la Facultad de Teología y director de su Cátedra de Mariología. Román es doctor en Teología con especialización en Mariología por la Facultad Marianum de Roma, vicepresidente de la Sociedad Mariológica Española y miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional.

El estudio se centrará en dos de las grandes devociones marianas de la Catedral de Sevilla, ambas vinculadas, entre la historia y la tradición, a la figura de San Fernando. La publicación analizará el origen histórico y la iconografía de estas imágenes, las tradiciones relacionadas con su procedencia, las causas de la expansión de sus respectivas devociones y los principales hitos asociados a ambas.

Gratuidad de las obras

En el caso de la Virgen de los Reyes, la obra recorrerá distintos momentos relacionados con esta devoción, desde el impulso dado por Alfonso X el Sabio y su relación con la Capilla Real hasta la importancia de su procesión del 15 de agosto. El volumen también abordará su entronización en la Capilla Real renacentista en 1579, su coronación canónica en 1904 y la declaración de su patronazgo sobre la ciudad y la Archidiócesis en 1946.

Por su parte, la Virgen de la Antigua permitirá acercarse a una devoción que alcanzó una amplia difusión más allá de Sevilla, con reproducciones veneradas en la Península, Hispanoamérica e incluso Japón. La publicación prestará especial atención a la relación de esta imagen con el Nuevo Mundo y a hitos como el Congreso Mariano Hispanoamericano de 1929, año en el que fue coronada canónicamente.

A través del análisis de ambas imágenes, el estudio mostrará cómo la Catedral ha generado, desde la restauración del culto cristiano en 1248 hasta la actualidad, una fuente continuada de piedad mariana.

La vocación divulgativa de Battualiae también se reflejará en el acceso a sus contenidos. Los libros de la colección podrán consultarse y descargarse gratuitamente desde la web de la Catedral. Además, quienes quieran disponer de una edición física podrán adquirir los ejemplares en papel en la tienda de la Catedral. El proyecto combinará así la edición impresa con el acceso digital gratuito a las publicaciones.