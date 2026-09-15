El Gobierno aprueba 235 millones para el aeropuerto de Sevilla: inversiones para ampliar el aparcamiento, una pasarela de embarque o mejoras en los accesos

Los aeropuertos andaluces recibirán 1.267 millones de euros dentro del nuevo plan de inversión que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Estos fondos irán mayoritariamente destinados a la Costa del Sol para el desarrollo del plan de ampliación que cuenta con una asignación de 830 millones de euros. Pero dentro de esta estrategia diseñada por Aena entra también en segunda posición el aeropuerto de Sevilla que recibirá 235 millones de euros. Se ha ratificado así el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 en lo que afecta a las inversiones para la comunidad autónoma andaluza.

El plan diseñado por Aena tiene como objetivo llegar a los 10,9 millones de pasajeros en 2031, un millón más de las cifras récord con las que se ha cerrado el 2025. Para ello, se establecen una batería de prioridades que incluyen la ampliación del aparcamiento, una nueva pasarela de embarque o la mejora de los accesos de llegadas. Todo ello se financiará con cargo al aumento de 35 céntimos por pasajero proyectado por la empresa estatal. Dentro de este plan no se incluye la nueva conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa que se encuentra en proyecto y que forma parte del presupuesto del Ministerio de Transportes, no de Aena.

La inversión programada en el aeropuerto de Sevilla para el próximo periodo multiplica por cinco las estimaciones del anterior periodo (2022-2026) pero sigue muy por debajo de otros grandes aeropuertos españoles que recibirán una mayor inversión para hacer frente a ampliaciones como es el caso de Málaga Costa del Sol con una estimación de 830 millones de euros dentro de un plan plurianual de actuación calculado en 1.500 millones. En el conjunto del país la previsión es movilizar casi 13.000 millones de euros.

Esta planificación se basa en unos estudios de estimación de incremento del volumen de pasajeros en los principales aeropuertos españoles en los próximos años. En el caso de Sevilla, se prevé alcanzar los los 10,9 millones de personas en 2031, un millón por encima de las cifras actuales. No obstante, estas inversiones no amplían la capacidad sino que suponen una adaptación de las instalaciones a las estimaciones previstas. "Se trata de atender a los viajeros mejor, no de ampliar la capacidad de los aeropuertos", explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente / José Luis Roca

Los seis proyectos de Sevilla

El plan de inversiones de Aena plantea para el aeropuerto de Sevilla hasta seis grandes proyectos hasta 2031. El primero, la ampliación de la zona de aparcamientos a través de la construcción un edificio modular en el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla (P2). Esto permitirá generar en torno a 600 plazas más en un nuevo inmueble con tres plantas de altura.

En segundo lugar, se plantean una batería de actuaciones de mejora de procesos y calidad del área terminal. Entre ellas, la renovación del sistema de climatización y de la zona de accesos. También habrá una nueva pasarela de embarque para los 10 y 11, reformas en los aseos, una plataforma de gestión energética y una sala VIP.

Junto a esto, el programa de actuaciones recoge la ampliación del control de seguridad, un simulador de fuego y un plan fotovoltaico que mejorará la sostenibilidad del complejo.

La inversión en los aeropuertos andaluces

El aeropuerto de Sevilla es el segundo andaluz que más inversión recibe después del de Málaga con 830 millones. Le sigue Jerez con 95,1 millones de euros; Almería con 43,1 millones de euros, Córdoba con 17,9 millones y, por último, el helipuerto de Algeciras al que se destinarán 3,4 millones de euros.

En total, por tanto, 1.267 millones de euros con un plan de actuación que va a suponer una mayor cuantía de recursos para todos los aeropuertos para la ejecución de mejoras y proyectos de renovación de instalaciones con la mirada puesta en un previsible aumento del número de viajeros.