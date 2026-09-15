Marta Sanz, Sara Mesa y Héctor Abad Faciolince se citan con los lectores en la Feria del Libro Antiguo de Sevilla: fechas y agenda de actividades

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2026 celebra su 49 edición con una programación cultural renovada que convertirá la Plaza de San Francisco en un punto de encuentro para lectores, coleccionistas y amantes del patrimonio bibliográfico. Bajo el lema ‘Libros antiguos, nuevas historias’, la feria se desarrollará del 25 de septiembre al 18 de octubre y reunirá a librerías de viejo de todo el país junto a una amplia agenda de actividades para todos los públicos.

La cita sevillana apuesta este año por reforzar su dimensión cultural con mesas redondas, encuentros con escritores, visitas guiadas, talleres y propuestas familiares, con el objetivo de acercar el libro antiguo a nuevos lectores y reivindicarlo como un objeto cultural vivo.

Marta Sanz abre el ciclo de encuentros literarios

Uno de los grandes atractivos de la programación será el ciclo de mesas redondas que tendrá lugar en la Sala Logia del Ayuntamiento de Sevilla. El programa arrancará el martes 29 de septiembre a las 19.00 horas con la sesión ‘Memorias invisibles. ¿Cuál es el valor de un libro?’, protagonizada por la escritora Marta Sanz y la periodista Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía.

La autora de La lección de anatomía, Clavícula y Pequeñas mujeres rojas reflexionará sobre los libros como objetos de memoria, las lecturas heredadas y el vínculo emocional que permanece en los ejemplares que pasan de unas manos a otras.

Programa de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla Programa de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla

Elvira Navarro y Sara Mesa debaten sobre los clásicos y la literatura actual

El 6 de octubre será el turno de las escritoras Elvira Navarro y Sara Mesa, que participarán en la mesa ‘¿Ya está todo escrito?’, moderada por el periodista Paco Camero.

Las autoras abordarán la influencia de los clásicos en la narrativa contemporánea y analizarán el papel de aquellas obras que siguen manteniendo su vigencia frente a la búsqueda constante de novedades literarias.

Rosa Berbel, Candela Ferreira y Pepe Pérez Muelas acercan los libros a los jóvenes

El ciclo concluirá el 13 de octubre con ‘Viejóvenes lectores’, una conversación sobre los nuevos hábitos lectores protagonizada por la poeta Rosa Berbel, la prescriptora literaria Candela Ferreira y el escritor Pepe Pérez Muelas, con la moderación del periodista Gonzalo Gragera.

Héctor Abad Faciolince, pregonero de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla

La inauguración oficial contará con uno de los nombres más destacados de la literatura iberoamericana: el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que ofrecerá el tradicional pregón el jueves 24 de septiembre a las 20.00 horas en el Círculo Mercantil de Sevilla.

Autor de El olvido que seremos, novela adaptada al cine, Abad Faciolince abrirá la 49 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con una trayectoria reconocida internacionalmente y traducida a más de quince idiomas.

Visitas guiadas, talleres y actividades familiares

Como novedad, la feria incorporará visitas guiadas por el recinto, una iniciativa para descubrir las librerías participantes, las historias de sus libreros y algunas de las piezas más singulares que pueden encontrarse entre sus fondos. La primera visita estará dirigida por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez el 28 de septiembre, mientras que Andrés González Barba será el encargado de la segunda el 5 de octubre.

La programación dedicada al patrimonio bibliográfico incluirá también las II Jornadas del Libro Antiguo de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que se celebrarán del 6 al 8 de octubre en la Casa de los Pinelos.

Bajo el concepto ‘Cuidar lo viejo’, la feria ofrecerá talleres relacionados con los oficios tradicionales del libro, como la impresión artesanal de Tiporium o las sesiones de lettering y caligrafía impartidas por Sonia de @quilustraletras.

Los más pequeños también tendrán protagonismo con actividades como ‘Cazadores de tesoros’, a cargo de Irene Pozo y Esperanza Merino, y los cuentacuentos ‘Cuentos de ayer, de hoy y para siempre’, protagonizados por Carloco.

Una feria para descubrir libros con historia

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2026 reunirá a 23 expositores, entre ellos 21 librerías de viejo procedentes de todo el país y dos instituciones, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla.

Con el lema ‘Libros antiguos, nuevas historias’, la FLAOS reivindica el valor del libro impreso, la lectura pausada y la relación entre memoria y presente: cada ejemplar conserva una historia pasada, pero también la posibilidad de iniciar una nueva cuando cambia de lector.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2026

Lugar: Plaza de San Francisco (Sevilla)

Fechas: del 25 de septiembre al 18 de octubre

Pregón inaugural: Héctor Abad Faciolince, 24 de septiembre

Actividades: encuentros literarios, visitas guiadas, talleres y propuestas familiares