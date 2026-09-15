RASTRO
El mercadillo de Sevilla con más de 120 puestos de calzado, decoración y ropa desde un euro: "Encuentras muchas gangas a precios económicos"
La oferta de este rastro semanal combina la venta de prendas de temporada con puestos de alimentación, hogar y pequeños electrodomésticos
Ropa nueva de temporada y de segunda mano, calzado, alimentación, decoración y hogar. Todo esto y mucho más es lo que se puede encontrar en uno de los mercadillos más conocidos de la provincia de Sevilla, el de Lebrija, que se celebra cada martes en el municipio hispalense con más de 120 puestos de toda clase de artículos y productos.
Desde su ubicación en la avenida Miguel de Unamuno, este rastro se ha convertido en uno de los favoritos de lebrijanos y visitantes para disfrutar de distintos artículos desde apenas un euro.
Ropa, complementos, decoración y antigüedades en el mercadillo de Lebrija
Así, en sus más de 120 puestos, los usuarios pueden encontrar tanto ropa nueva de temporada como de segunda mano y 'vintage', además de complementos, menaje del hogar, decoración y antigüedades.
Entre la amplia oferta con la que cuenta este mercadillo se encuentran también muebles, pequeños electrodomésticos, juguetes y artículos de telefonía.
Fruta, verdura, encurtidos y frutos secos en Sevilla
Y para quienes busquen adquirir productos frescos a bajos precios, el mercadillo de Lebrija ofrece gran variedad de puestos de alimentación con fruta, verdura, encurtidos y frutos secos, entre otros.
"Encuentras muchas gangas y ropa a precios muy económicos", señalan sus propios usuarios a través de las reseñas de Google. Además, los ciudadanos afirman que "hay muy buenos productos, frutas y verduras a buen precio".
Prendas a un euro y gangas cada martes en el rastro de Lebrija
De igual modo, entre los comentarios del rastro se puede leer: "En un par de horas encuentras toda la ropa que quieras a precio económico en una misma calle, además de tener prendas a un euro".
"Como uno vaya con la cartera llena es un problema, porque hay tantas cosas bonitas que te las quieres llevar todas", señala otra usuaria.
Una alternativa de comercio local accesible a todos los bolsillos que se puede disfrutar cada martes, a excepción de los festivos, en la avenida Miguel de Unamuno de Lebrija de 9.00 a 14.00 horas.
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