La nueva comisaría de la Policía Local en la Macarena, bloqueada: el Ayuntamiento rompe el contrato 7 meses después de su adjudicación

De albergue a comisaría de la Policía Local. Este es el cambio de uso que decidió dar el Gobierno de José Luis Sanz al Hogar Virgen de los Reyes, un inmueble que en febrero parecía comenzar su transformación. Sin embargo, siete meses después de que la empresa recibiera la adjudicación, el Ayuntamiento de Sevilla ha roto el contrato sin que las obras hayan llegado a iniciarse, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía. Un bloqueo que supone la suspensión -con el consiguiente retraso- de un proyecto que el Consistorio ya trabaja en volver a licitar, según fuentes municipales.

El pasado febrero, la Junta de Gobierno local adjudicó la obra para convertir el Hogar Virgen de los Reyes en la nueva comisaría de la Policía Local del distrito Macarena. El contrato de esta intervención ascendió a 357.000 euros (sin IVA), y se fijó un plazo de ejecución de seis meses "desde el día siguiente a la firma del acta de inicio", tal como consta en un expediente al que ha tenido acceso este periódico.

El acta de comienzo de los trabajos se selló el pasado 15 de abril, según refleja este documento oficial. No obstante, "en la misma fecha, de forma paralela, se suscribe acta de suspensión de la obra", detalla asimismo este escrito. "En consecuencia, la Directora General de Edificios Municipales acuerda el 4 de mayo suspender temporalmente las obras referidas". Es decir: la actuación nunca llegó a empezar. La empresa adjudicataria no ha respondido a las preguntas de este medio.

Se da la circunstancia, además, de que el espacio que se quiere utilizar para el Cuerpo era el antiguo albergue para personas sin techo del Hogar Virgen de los Reyes. Tal como publicó este medio, este espacio quedó vacío a principios del pasado verano, aunque hasta entonces había usuarios en su interior. El documento para arrancar con la actuación en este enclave se había firmado varias semanas antes.

Modificaciones en los costes: el motivo de la discordia

"Dada la importancia de la obra para atender las necesidades de la Policía Local que deriva del propio objeto del contrato, consta que se barajaron posibles documentos de modificado, considerándose viable y acorde a los intereses municipales solo el que cifraba en +23,06% la cuantía a incrementar", recoge el expediente. "Por tanto, superior al límite obligatorio para el contratista según la LCAP".

El Ayuntamiento solo vio viable aumentar un 23% el contrato, un incremento prohibido por ley

El 22 de junio, la empresa adjudicataria mostró su oposición a este modificado, basándose principalmente "en que los precios de numerosas partidas (climatización, electricidad, ventilación, …) y la mano de obra se han incrementado, siendo inviables absorberlos con los del proyecto". Y poco después, ya el pasado 3 de septiembre, la compañía volvió a recalcar al Ayuntamiento que con la situación actual, "de constante y descontrolada subida de precios", le resultaba imposible la ejecución con los costes establecidos.

Ante este panorama, la adjudicataria planteó dos opciones: o se aceptaba una modificación incrementando bastante más el coste o se rompía el acuerdo. En concreto, la empresa solicitó que se actualizaran los precios hasta alcanzar un aumento del 39,50% del valor original del contrato, "estando de acuerdo con la resolución si conlleva las indemnizaciones marcadas según la Ley". Y se optó por lo segundo.

Un contrato roto siete meses después

"A la vista de la solicitud del contratista, la Dirección Facultativa emitió un informe el 10 de septiembre proponiendo el inicio del procedimiento para resolver, ya que no acepta el modificado propuesto que excede del 20% del precio inicial del contrato (IVA excluido)", informa el expediente. Asimismo, se consideró que "no concurre ninguna causa de resolución que conlleve indemnización alguna para la empresa constructora, a la vista de los ítems secuenciales expuestos y de los hechos acontecidos".

Por todo ello, la Junta de Gobierno local del pasado viernes aprobó de urgencia "iniciar el procedimiento de resolución del contrato de obras de adecuación para la comisaría del distrito Macarena". "Una vez que finalice la instrucción del procedimiento para resolver el contrato, procederá la devolución de la garantía definitiva depositada por importe 17.850 euros". Con todo ello, este proyecto tiene que volver a completar todo el proceso: licitación, adjudicación, firma de acuerdos e inicio de obras.

La actual comisaría, "en condiciones infrahumanas"

Con el bloqueo del Hogar Virgen de los Reyes, los efectivos policiales de la Macarena siguen trabajando en la comisaría que han tenido durante todo este tiempo, ubicada en la calle Manuel Villalobos. Una sede que, según denuncia Santiago Raposo, delegado del Csif en el Cuerpo, "está en condiciones infrahumanas": "El propio José Luis Sanz la calificó de 'indigna' cuando era candidato a la alcaldía. Y en estos tres años la situación ha empeorado: hay cucarachas, aseos precintados, aires acondicionados estropeados...", asegura este representante sindical.

Urinarios precintados en la actual comisaría de Policía Local de la Macarena. / EL CORREO

Desde el Ayuntamiento, por su parte, destacan que continúan las gestiones "para hacer realidad la reubicación de la Jefatura de la Policía Local de la Macarena y mejorar las condiciones laborales de los agentes". "Tras tener que resolver el contrato de obras a petición de la propia empresa adjudicataria, ya estamos trabajando en una nueva licitación que nos permita retomar el proyecto y llevar a cabo la reubicación de la Jefatura en el menor plazo posible".