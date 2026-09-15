Las obras del tranvibús al Duque se disparan: Ayuntamiento de Sevilla y empresas negocian un sobrecoste de 1,4 millones por cambios en el proyecto

La ampliación del tranvibús desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque afronta sus dos últimas semanas de obra de cara al anunciado estreno del 28 de septiembre. De momento, el Ayuntamiento de Sevilla asegura que todo va en plazo y trabaja con que primero haya un periodo de pruebas, para cuando todos los trabajos tendrán que estar prácticamente finalizados, antes de su puesta en funcionamiento. Y ese plazo, en principio, no se va a ver alterado por varias modificaciones de última hora en el proyecto planteadas por la Gerencia de Urbanismo y que, según el expediente que se está tramitando al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, dispararán en 1,4 millones de euros el coste total.

Durante la ejecución de las obras por parte de Eiffage Infraestructuras se han detectado ciertas necesidades o actuaciones no previstas inicialmente como son la integración de nuevos árboles entre José Laguillo y la calle Imagen, la ejecución de jardineras, la creación de áreas de estancia con bancos, o la recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, una infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que "ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida".

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla tomó conocimiento de este expediente que indica que habría que asumir un incremento del presupuesto destinado a la obra, pero que no afecta a los plazos. Concretamente, se aprueba iniciar el procedimiento de modificación del contrato de ejecución del proyecto, autorizando la redacción de la modificación del proyecto sin que esto suponga una paralización de los trabajos. El expediente aún tiene que pasar por informes de Secretaría General e Intervención, así como la aprobación final de la modificación y del gasto. De momento, está avalado por Urbanismo y Movilidad y cuenta con las firmas de las empresas que están ejecutando las obras.

Recreación de cómo quedará la calle Imagen cuando finalicen las obras del tranvibús / Ayuntamiento de Sevilla

Cambios en el proyecto para convertir la calle Imagen "en un corredor verde"

Según los informes de la Gerencia de Urbanismo, Movilidad o Tussam, la modificación proyectada constituye "una actuación accesoria y complementaria de la urbanización inicialmente prevista", que se llevará a cabo "al concurrir circunstancias sobrevenidas no razonablemente previsibles y no producirse alteración alguna de la naturaleza global del contrato". Todos los cambios se consideran "plenamente justificados" por "motivos de interés público vinculados a la mejora de la habitabilidad urbana, la adaptación al cambio climático y la cualificación ambiental del espacio público". De hecho, se explica que "la no incorporación de las actuaciones descritas supondría desaprovechar la oportunidad de cualificar ambientalmente uno de los principales ejes peatonales del Casco Histórico de Sevilla y reduciendo el interés general perseguido por la actuación municipal".

Además, en el informe de Urbanismo se considera que no se altera ni la funcionalidad ni los objetivos, sino que "los refuerza y complementa, transformando la calle Imagen y José Laguillo en un corredor verde y climáticamente adaptado, capaz de compatibilizar la eficiencia del transporte público con unas adecuadas condiciones de confort, estancia y calidad urbana para la ciudadanía".

Obras del tranvibús en el centro de Sevilla. / Marina Casanova

Las causas de la necesidad de estos cambios es que la ejecución material de las primeras unidades de obra ha permitido evaluar "con un grado de precisión difícil de alcanzar en la fase de redacción del proyecto la extraordinaria intensidad de uso peatonal de la calle Imagen, la insuficiencia de espacios de estancia y sombra y la conveniencia de incorporar medidas adicionales de infraestructura verde y adaptación climática que garanticen unas adecuadas condiciones de habitabilidad y confort ambiental del espacio público resultante".

Además, se precisa que las "deficiencias de planificación ni suponen una alteración de los objetivos inicialmente perseguidos por la actuación, sino que derivan de la comprobación efectiva, durante la ejecución de las obras, de necesidades funcionales y ambientales cuya concreta dimensión y alcance no podían ser razonablemente anticipados al tiempo de la redacción del proyecto".

Más árboles, jardineras, bancos y eliminar el antiguo acceso del Antiquarium

Entre las novedades que se incluyen en el modificado está la implantación de nuevos ejemplares arbóreos distribuidos a lo largo de la calle Imagen y José Laguillo, "con el objeto de generar sombra, mejorar el confort climático y reforzar la presencia de infraestructura verde en macetones, al no existir espacio suficiente en el subsuelo". También se pondrán jardineras corridas multifuncionales que integran el arbolado y vegetación arbustiva perimetral, "actuando simultáneamente como elementos de protección, ordenación espacial y mejora ambiental". Y se realizarán los sistemas necesarios para que se puedan desarrollar correctamente las especies arbóreas y arbustivas en macetones y jardineras.

Otra de las intervenciones justificadas es crear nuevas áreas de estancia mediante la incorporación de muretes y bancos integrados en las jardineras, de forma que haya espacios de descanso y de permanencia para los usuarios, "transformando la calle Imagen en un bulevar urbano más habitable y socialmente activo".

Igualmente, durante la ejecución de las obras, se ha constatado que existe una oportunidad de recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que, en la actualidad, "ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida, no formando parte de los itinerarios de acceso ordinario al equipamiento ni de los recorridos de evacuación o de las instalaciones imprescindibles para su explotación".

Todos estos cambios no afectan a los plazos, según los informes. De hecho, la Dirección Facultativa de las obras formuló a comienzos de agosto una solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado de forma que se autorizara la continuación provisional de las obras durante su redacción y tramitación, incluida la ejecución de las nuevas unidades previstas en dicho modificado, y que se aprobaran los precios nuevos contradictorios que resultan necesarios para su ejecución. Por ello, ha continuado esta tramitación mientras se seguía trabajando en unas obras que deben terminar en dos semanas. El plazo máximo establecido en el expediente del contrato de obras es el 30 de septiembre, fecha para la que también tiene que estar justificada la inversión ante la Unión Europea para evitar la pérdida de fondos.