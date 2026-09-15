Más de 6.000 perfumes falsos y miles de prendas: así era el almacén de las falsificaciones descubierto en Sevilla
La operación Bamba de la Policía Nacional ha permitido desarticular una red dedicada a la venta al por mayor de productos falsificados tras inspeccionar dos locales y una nave anexa
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla y ha intervenido cerca de 11.000 productos falsificados, principalmente prendas de ropa, perfumes y cosméticos, en el marco de la denominada operación Bamba. Los arrestados están investigados por un presunto delito contra la propiedad industrial.
La investigación comenzó a partir de informaciones recabadas por los propios agentes, que detectaron la actividad de un establecimiento dedicado presuntamente a la venta y distribución al por mayor de productos falsificados de distintas marcas.
Las pesquisas desembocaron en un operativo en el que la Policía inspeccionó dos locales y una nave anexa. Durante la intervención fueron detenidas las tres personas que regentaban los establecimientos, que posteriormente quedaron a disposición judicial.
En los registros, los agentes localizaron cerca de 11.000 artículos falsificados. Entre ellos había más de 6.000 frascos de perfume, casi 800 prendas de ropa interior masculina, más de 1.000 camisetas deportivas, alrededor de un centenar de sudaderas y cerca de 3.000 logotipos de distintas marcas.
Según la Policía Nacional, la venta de todos estos productos podría haber generado unos ingresos ilícitos de aproximadamente 180.000 euros. La mercancía estaba destinada principalmente a canales de venta ambulante.
La Policía ha advertido además de los riesgos que puede entrañar para los consumidores la comercialización de este tipo de productos, especialmente en el caso de perfumes y cosméticos, al encontrarse fuera de los controles sanitarios correspondientes.
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