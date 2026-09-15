El PSOE vincula el sobrecoste del tranvibús con la "falta de planificación y la improvisación" de gobierno de José Luis Sanz

El coste del proyecto del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque se incrementará en torno a 1,4 millones de euros. Si sale adelante la propuesta que está tramitando el Ayuntamiento de Sevilla se elevará a 8,6 millones de euros debido a los cambios introducidos sobre la marcha para incorporar arbolado, jardineras o revisar el diseño de los espacios peatonales. Este sobrecoste, que debe aún ser aprobado, ha sido criticado por el PSOE que lo atribuye a la "improvisación y la falta de planificación" en el diseño del trazado.

"Es una nueva muestra de que no existía ninguna planificación. Ya veníamos avisando de la improvisación. Se han acordado de los árboles sólo ahora cuando llovían las críticas porque en su modelo de ciudad no está el hacerla más cómoda y habitable para sus habitantes", critica el concejal socialista Juan Tomás Aragón.

El edil socialista atribuyó los cambios a una respuesta a las críticas que surgieron una vez que fueron avanzando las obras: "Improvisaron un render para justificarse y decir que tendría árboles". En esta línea incidió en que los cambios no sólo están vinculados con el arbolado, sino que también se incorporan aumentos de coste por desplazamientos de kioscos o nuevos bolardos acordes con la estética del centro.

Riesgo de pérdida de fondos europeos

El modificado del proyecto no afecta a los plazos previstos para la finalización de las obras que está previsto que finalicen antes del 30 de septiembre. Pero para esa misma fecha deben justificarse los fondos europeos para evitar que se pierdan. En su conjunto para toda la red se han recibido 20 millones de euros.

El PSOE advierte además de que el diseño definitivo del proyecto se ha alejado de su concepción original al no contemplar la peatonalización del eje Puerta Osario-Duque y permitir que otras líneas circulen por el carril segregado: "Si hay otros autobuses, será difícil que el tranvibús sea el transporte rápido que se diseñó", apuntó.

El sobrecoste por el modificado del proyecto

Según el expediente que se está tramitando al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, las modificaciones incorporadas al proyecto dispararán en 1,4 millones de euros el coste total. Durante la ejecución de las obras por parte de Eiffage Infraestructuras se han detectado ciertas necesidades o actuaciones no previstas inicialmente como son la integración de nuevos árboles entre José Laguillo y la calle Imagen, la ejecución de jardineras, la creación de áreas de estancia con bancos, o la recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, una infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que "ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida".

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla tomó conocimiento de este expediente que indica que habría que asumir un incremento del presupuesto destinado a la obra, pero que no afecta a los plazos. Concretamente, se aprueba iniciar el procedimiento de modificación del contrato de ejecución del proyecto, autorizando la redacción de la modificación del proyecto sin que esto suponga una paralización de los trabajos. El expediente aún tiene que pasar por informes de Secretaría General e Intervención, así como la aprobación final de la modificación y del gasto. De momento, está avalado por Urbanismo y Movilidad y cuenta con las firmas de las empresas que están ejecutando las obras.

Respuesta del gobierno municipal

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, restó importancia a este modificado y lo atribuyó al desarrollo normal de un proyecto de esta envergadura: "Es un modificado normal y natural de todas las obras, que son mejoras que se han hecho sin afectar al viario. No van a afectar al periodo de finalización, no afecta a fondos europeos. No perjudica al plazo. Son ejecuciones de obra que no estaban contempladas al principio, mejoran el entorno y a los peatones".