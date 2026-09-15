Multas por acceder al centro de Sevilla por la ruta del tranvibús: cómo podrán entrar residentes, parkings, hoteles y colegios

Desde Torreblanca hasta la Plaza del Duque, y del Duque a Torreblanca: el tranvibús conectará estos dos enclaves a partir del próximo 28 de septiembre. Aunque la llegada de esta nueva alternativa de transporte supondrá también la transformación en el acceso al centro de Sevilla desde la Ronda histórica, ya que se instalarán cámaras para multar en la entrada por la calle Puñonrostro para controlar el recorrido del tranvibús. Una medida que persigue agilizar el trayecto del TB1 a su paso por el casco histórico de la ciudad.

Según ha explicado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, se controlará todo a través de un sistema inteligente de lectura de matrículas, que comenzará con las cámaras instaladas en Puñonrostro y se extenderá hasta la Plaza del Duque. No obstante, en octubre arrancará un periodo de adaptación de dos meses ampliable a un tercero, por lo que todo apunta a que entrará en vigor cuando termine el Plan de Navidad, a mediados de enero de 2027

"Habrá un periodo de prueba para no confundir a ningún sevillano, es un plazo prudencial para que se vayan adaptando", ha afirmado Pimentel al respecto, dando por hecho que habrá una ampliación de este plazo "por criterios técnicos" y "podrían empezar a comienzos de año". A partir de entonces, se impondrán multas que ascienden hasta los 200 euros, en caso de acceder al centro por esta vía y con un vehículo o uso no autorizado.

¿Quién puede acceder al centro de Sevilla?

"Este sistema de control mediante cámaras solo va a controlar el acceso de vehículos no autorizados en el eje del trazado del BTR y lo permitirá, en todo caso, a los residentes y usuarios de plazas de garaje", han aclarado este pasado martes desde la Delegación de Movilidad. Todos ellos tienen garantizado "el acceso y la circulación directa hacia sus viviendas y estacionamientos privados en todas las calles del trazado y sus vías adyacentes".

También tienen vía libre los vehículos "vinculados a empresas situadas en el área, que dispondrán de registro previo personalizado para ajustar sus entradas a las necesidades de su actividad". Y aquellos "comerciales e industriales de reparto que efectúen sus operaciones de carga y descarga de forma habitual dentro de los horarios regulados sin necesidad de trámite previo", informan desde el Ayuntamiento.

En el caso de la comunidad educativa y la recogida de alumnos de los centros educativos de la zona, "se facilita el acceso de hasta cuatro vehículos por unidad familiar". "La gestión de matrículas la realizan los propios tutores de forma sencilla a través de la web municipal, con una matrícula fija y una segunda de uso puntual", señalan desde el Consistorio, que añade que también tienen acceso las personas de movilidad reducida "mediante registro de la tarjeta PMR, con opción de una matrícula permanente y otra sustitutiva puntual".

"El acceso de cualquier conductor a los parkings subterráneos de la zona es completamente libre y fluido siempre que existan plazas disponibles. El sistema cotejará de forma automática la lectura de la cámara de entrada con el registro de matrícula del aparcamiento, garantizando la circulación sin trámite adicional para el usuario", advierten además desde el Gobierno local. Asimismo, explican que los propios establecimientos hoteleros gestionarán de manera directa las matrículas de los clientes que necesiten entrar por Puñonrostro.

Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal -patinetes- "disfrutan de circulación y acceso libre sin necesidad de registro ni trámite previo alguno". Además, se habilita un margen de 72 horas para justificar urgencias médicas o visitas a talleres, creando así un sistema que garantice la normal permeabilidad del casco antiguo", han precisado desde Movilidad.

¿Cómo acceder al centro de Sevilla?

"En los próximos días, se habilitará la plataforma para poder realizar de una manera sencilla y directa estos accesos", han informado desde el Consistorio. "Y, en paralelo, el Ayuntamiento establecerá un periodo informativo de, en principio, dos meses durante los cuales no se notificará ninguna sanción. Ese plazo se ampliaría un mes más por criterios técnicos", han subrayado estas mismas fuentes oficiales.