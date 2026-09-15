La Universidad de Sevilla reforzará la seguridad de sus estudiantes en el extranjero tras el crimen de una alumna de la UGR en México

La Universidad de Sevilla (US) reforzará sus protocolos de colaboración con universidades extranjeras tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), en la localidad mexicana de Cuautla, en el estado de Morelos.

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha explicado este martes que lo ocurrido obliga a revisar y mejorar los mecanismos de coordinación y la información que reciben los estudiantes que participan en programas de movilidad internacional. "Siempre que pasa una cosa de estas hay que aprovechar para intentar mejorar y, si se puede, dar más información y reforzar los protocolos", ha señalado.

Vargas ha realizado estas declaraciones tras participar en el minuto de silencio convocado por la muerte de la joven. La rectora ha adelantado que el asunto será abordado también en la sectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas con el objetivo de reforzar la colaboración con las instituciones de destino.

Según ha explicado, las universidades receptoras tienen un papel esencial en la atención a los alumnos desplazados, ya que son las encargadas de acogerlos y prestarles asistencia durante su estancia. Aun así, ha defendido la necesidad de seguir mejorando la coordinación entre los centros de origen y de destino.

La rectora ha pedido además no "estigmatizar" a México tras lo ocurrido. Vargas ha recordado que el país cuenta con "grandes universidades" y mantiene una intensa relación académica con los centros andaluces, aunque ha reconocido que determinados destinos requieren mayores precauciones. "Con sentido común y con mucha información, debemos seguir impulsando la internacionalización de nuestras universidades", ha afirmado.

La Universidad de Granada suspende la movilidad de estudiantes a la Autónoma de Morelos

La Universidad de Granada, por su parte, ha suspendido temporalmente la movilidad de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Claudia Tacoronte cursaba sus estudios desde hacía aproximadamente un mes. Los tres alumnos que tenían previsto desplazarse próximamente a ese centro serán reubicados en otras universidades según sus preferencias.

La UGR cuenta además con 17 estudiantes actualmente en otros centros mexicanos y otros 24 tienen previsto incorporarse a lo largo del curso. La institución les ha comunicado que podrán solicitar un cambio de destino si no se sienten seguros o cómodos tras lo sucedido. En el caso de quienes ya se encuentren en México, la Universidad podrá gestionar su regreso y su posterior reubicación.

Claudia Tacoronte, de 21 años y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil, murió el pasado sábado tras ser atacada con un arma blanca en Cuautla. La Fiscalía del Estado de Morelos investiga el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras trata de esclarecer las circunstancias del ataque.

La rectora de la US ha trasladado sus condolencias a la comunidad universitaria granadina y a la familia de la joven. "Lamentamos lo que ha pasado a nuestra universidad hermana de Granada como si hubiera sido a la Universidad de Sevilla", ha concluido.