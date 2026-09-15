De Vicente del Bosque a Adrián San Miguel: Sevilla convierte el deporte federado en antídoto frente al abuso de las pantallas

Sevilla se convertirá este jueves y viernes en punto de encuentro del deporte federado español. Vicente del Bosque, Adrián San Miguel o Mago More serán algunos de los rostros que llegarán a la capital andaluza para hablar de deporte y del abuso de las pantallas en los jóvenes. Se trata de una iniciativa de la Fundación Tres Culturas, que acogerá el V Congreso de las federaciones deportivas autonómicas de España (CUFADE) en el antiguo Pabellón de Marruecos de la Isla de la Cartuja.

Más de un centenar de presidentes, directivos y gestores de cerca de 60 federaciones andaluzas y del resto de comunidades autónomas se verán las caras para compartir un reto: pasar de los 800 millones de horas actuales de práctica deportiva federada a 1.000 millones al año. El objetivo es utilizar el deporte como una herramienta para combatir uno de los hábitos que más preocupa cuando se habla de los jóvenes: el abuso de las pantallas y los teléfonos móviles.

Alfonso Escribano, presidente de la Confederación andaluza de federaciones deportivas (CAFD), en la Fundación Tres Culturas, sede del congreso. / Cedida

La cita, organizada por la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD) y CUFADE, que representa a más de 4,3 millones de deportistas federados, cerca de 79.000 clubes y más de 1.200 estructuras federativas, combinará durante dos jornadas deporte de élite, salud, educación y debate sobre el futuro del sector.

Vicente del Bosque y Mago More abren el Congreso

La primera jornada, este jueves 17 de septiembre, comenzará a las 18 horas con la bienvenida institucional de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo; la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena; el presidente de CUFADE, Gerard Esteva, y el presidente de CAFD, Alfonso Escribano. Después llegará uno de los nombres más conocidos del programa: Vicente del Bosque, que participará en una entrevista como embajador de la campaña Tú también puedes salvar una vida, de Caryosa Cardioprotección. La jornada concluirá con la conferencia inaugural de José Luis Izquierdo, Mago More, titulada El poder del cambio.

El viernes 18, el Congreso abrirá sus puertas al público con una jornada centrada en el impacto social del deporte. El programa arrancará con Historia del Deporte. Mentor 10, una sesión que combinará entrevistas con los deportistas Carlos Marchena, María Torres, Javier García y Jaime Canalejo con prácticas deportivas de escolares. A continuación se celebrará la mesa El deporte autonómico a debate, en la que participarán la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; el consejero de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; Gerard Esteva y Alfonso Escribano.

De la salud mental a la alimentación

La salud ocupará buena parte de la programación. A las 10.45 horas se celebrará la charla-coloquio Salud al cuadrado, con José Carlos Jaenes, especialista en Psicología de la Actividad Física y el Deporte; Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman; Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba; la atleta olímpica y psicóloga Laura García, y Adrián San Miguel, exfutbolista profesional y directivo del Real Betis Balompié. Tras el receso será el turno de Más profesionales, mejor Deporte, con Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC; Ismael Bernabal, presidente de la Federación Andaluza de Taekwondo, y Sergio Crespo, vicepresidente de Insolac Caja 87 Baloncesto.

El Congreso echará el cierre a las 13.30 horas con la conferencia de la psicóloga Patricia Ramírez, Apaga la pantalla y entrena tu fortaleza mental. Después tendrá lugar el cóctel de clausura, que comenzará con un taller de aceite de la Denominación de Origen Baena. La presentación de las jornadas correrá a cargo del comunicador y colaborador de El Correo de Andalucía, Julio Muñoz, más conocido como El Rancio.

El V Congreso CUFADE pondrá así durante dos días a Sevilla en el centro del deporte federado español, con una reivindicación que trasciende las pistas: aumentar las horas de actividad física para ofrecer a los jóvenes una alternativa al tiempo que pasan frente a las pantallas.