Sevilla
Vox pone deberes a José Luis Sanz y exige cumplir el pacto: desde soterrar la Ronda Urbana Norte a la Oficina Antiokupas
Desde este partido aseguran que el Gobierno local "se ha comprometido a remitir en el plazo de una semana un documento con fechas concretas para la ejecución de los acuerdos pendientes"
Vox continúa su particular escalada de tensión con el Gobierno de José Luis Sanz. Tras advertir con ir a los tribunales por la concesión de la licencia de obras a la mezquita y amenazar con no negociar los Presupuestos para 2027, este martes han exigido el cumplimiento del pacto de este año. "No queremos fotografías ni anuncios, queremos medidas ejecutadas", ha subrayado este martes el portavoz local del partido, Gonzalo García de Polavieja.
Esta declaración llega tras el encuentro mantenido entre representantes de la formación de Abascal y del equipo de Sanz, celebrado este pasado lunes para hacer un seguimiento del acuerdo presupuestario que alcanzaron ambas partes para este 2026. "Los pactos no pueden convertirse en una declaración de intenciones ni quedar condicionados a la voluntad política de cada momento", ha recalcado el propio Polavieja.
Asimismo, desde Vox transmiten que el Gobierno local "se ha comprometido a remitir en el plazo de una semana un documento con fechas concretas para la ejecución de los acuerdos pendientes". Entre ellos figuran "el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de Transporte Fluvial, la reforma de la Zona de Bajas Emisiones, el desarrollo de la Oficina Antiocupación y la mejora del asfaltado y acerado".
También desde este partido señalan que falta por cumplir "el nuevo límite de Viviendas de Uso Turístico, la lucha contra la venta ambulante ilegal, la incorporación de 250 nuevos policías locales, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, el nombramiento de la nueva directora de la Oficina de Maternidad, la instalación de cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y el Plan de Prevención del Suicidio Juvenil".
- Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros
- La ruta senderista de Sevilla perfecta para este septiembre repleta de cascadas, manantiales y molinos con siglos de historia
- Una colisión con varios vehículos deja un fallecido y seis heridos en Dos Hermanas
- La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
- Una jueza deniega la custodia compartida a un hombre de Dos Hermanas porque solo habla con la madre por Whatsapp: 'No dice que sea un mal padre
- El nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla con sushi, guisos y arroces desde 16 euros: más de 150 platos a probar de forma ilimitada
- Antonio Conde: 'El tranvía del Aljarafe es radicalmente necesario, es urgente una red de transporte público entre los municipios