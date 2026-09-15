Vox pone deberes a José Luis Sanz y exige cumplir el pacto: desde soterrar la Ronda Urbana Norte a la Oficina Antiokupas

Vox continúa su particular escalada de tensión con el Gobierno de José Luis Sanz. Tras advertir con ir a los tribunales por la concesión de la licencia de obras a la mezquita y amenazar con no negociar los Presupuestos para 2027, este martes han exigido el cumplimiento del pacto de este año. "No queremos fotografías ni anuncios, queremos medidas ejecutadas", ha subrayado este martes el portavoz local del partido, Gonzalo García de Polavieja.

Esta declaración llega tras el encuentro mantenido entre representantes de la formación de Abascal y del equipo de Sanz, celebrado este pasado lunes para hacer un seguimiento del acuerdo presupuestario que alcanzaron ambas partes para este 2026. "Los pactos no pueden convertirse en una declaración de intenciones ni quedar condicionados a la voluntad política de cada momento", ha recalcado el propio Polavieja.

Asimismo, desde Vox transmiten que el Gobierno local "se ha comprometido a remitir en el plazo de una semana un documento con fechas concretas para la ejecución de los acuerdos pendientes". Entre ellos figuran "el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de Transporte Fluvial, la reforma de la Zona de Bajas Emisiones, el desarrollo de la Oficina Antiocupación y la mejora del asfaltado y acerado".

También desde este partido señalan que falta por cumplir "el nuevo límite de Viviendas de Uso Turístico, la lucha contra la venta ambulante ilegal, la incorporación de 250 nuevos policías locales, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, el nombramiento de la nueva directora de la Oficina de Maternidad, la instalación de cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y el Plan de Prevención del Suicidio Juvenil".