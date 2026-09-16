Grupo MAS suma 75 supermercados y 1.500 empleados en Málaga y apunta a duplicar su tamaño en Andalucía Oriental

Grupo MAS abre hoy las puertas de su nuevo Cash Fresh en Málaga capital (calle Ayala, 92) tras una reforma integral con la que la compañía incorpora su modelo comercial al establecimiento, con especial protagonismo de los productos frescos, fuerte presencia de producto malagueño y andaluz, cientos de ofertas para el ahorro y nuevas secciones y servicios para los clientes.

Inauguración del nuevo Cash Fresh en Málaga Capital. / El Correo

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, y del consejero delegado de Grupo MAS, D. Jerónimo Martín Rodríguez, acompañados por representantes institucionales y empresariales, proveedores locales, profesionales de la compañía y medios de comunicación. El reverendo. D. Gustavo Mills Escobar, párroco de la parroquia de San Patricio, ha sido el encargado de bendecir las instalaciones.

Tenemos la ambición de duplicar nuestro tamaño en Andalucía Oriental, generando empleo, trabajando de la mano de los proveedores andaluces y reinvirtiendo el 100% de los beneficios para seguir creciendo en nuestra tierra. Jerónimo Martín Rodríguez. — Consejero delegado de Grupo MAS.

Por su parte Francisco de la Torre destacó los valores de Grupo MAS "empresa familiar comprometida en algo tan hermoso y tan importante como es servir a la gente ofreciendo la mejor calidad". Una apuesta de la compañía andaluza por Málaga que en palabras del alcalde hace que "desde Málaga y Andalucía tengamos la capacidad de ser más competitivos en este sector"

¿Qué tiene de nuevo el Cash Fresh de Ayala?

El nuevo establecimiento cuenta con un equipo de 19 profesionales y 900 m² de superficie con importantes novedades en su propuesta comercial. Entre ellas destaca su Mercado de Frescos, con secciones asistidas por profesionales de carnicería, charcutería, frutería y panadería e incorpora una nueva pescadería con pescado fresco de las lonjas andaluzas.

Otra de las principales novedades es La Cocina de la Abuela Faustina, la primera de Grupo MAS en Málaga, que ofrece una propuesta de más de 50 platos preparados para facilitar el día a día de los clientes. El establecimiento completa su oferta con secciones de bodega, perfumería y mascotas.

Ofrece un amplio surtido de marcas y de marca blanca IFA pensado para el ahorro de las familias con unos precios muy competitivos y cientos de ofertas cada mes, y una fuerte apuesta por el producto de proximidad y los proveedores andaluces y malagueños.

La reforma incorpora además el modelo de tienda ecoeficiente de Grupo MAS, con un 25% más de equipamiento de frío, así como iluminación y equipos más eficientes.

20 establecimientos Maskom reconvertidos en un año

Cash Fresh Ayala supone el primer paso de un proyecto de mayor alcance de Grupo MAS en Málaga. Tras la integración de Maskom, la compañía inicia un plan para transformar progresivamente su red de establecimientos Maskom en la provincia e incorporar sus modelos comerciales Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&Go.

Durante un año, Grupo MAS transformará 20 establecimientos en Málaga ciudad y costa con una inversión de 10 millones de euros. Este proceso acercará a los clientes malagueños el modelo comercial desarrollado durante los más de 50 años de trayectoria de Grupo MAS en Andalucía, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y la apuesta por el proveedor local.

Málaga, un territorio estratégico para Grupo MAS

Tras la integración de Maskom, Grupo MAS cuenta en Málaga con 75 supermercados y cerca de 1.500 profesionales, una dimensión que consolida a la compañía como referente y líder de la distribución alimentaria en la provincia de Málaga y refuerza el papel de la provincia como territorio estratégico para su crecimiento en Andalucía.

Fundación MAS, el brazo social de Grupo MAS, reforzará también su actividad con programas de ayuda en alimentos, becas de formación y alimentación saludable.

La estrategia de Grupo MAS para Málaga se basa en una mayor inversión, generación de empleo y nuevas oportunidades para proveedores y productores malagueños y andaluces, reforzando su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

El primer centro logístico fuera de Sevilla

En este contexto, Grupo MAS trabaja también en el proyecto de un nuevo centro logístico en Málaga, que permitirá acompañar el objetivo de crecimiento previsto por la compañía de duplicar su tamaño en Andalucía Oriental alcanzando los 150 establecimientos y reforzar su capacidad de abastecimiento. El proyecto tomará como referencia la capacidad y el modelo logístico desarrollado por Grupo MAS en su Centro Logístico de Guillena, de 46.000 m².

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Con este plan, Grupo MAS refuerza su apuesta a largo plazo por Málaga y Andalucía, desde un modelo empresarial de capital 100% andaluz basado en la cercanía, la inversión en el territorio, la generación de empleo, la especialización en productos frescos y la colaboración con proveedores locales.