La Guardia Civil rescata a un hombre que pasó 18 horas herido y sin poder pedir auxilio en una zona de pinares de Aznalcázar

Un guardia civil en prácticas alertó de un vehículo que se encontraba aislado y en una ubicación poco habitual, una circunstancia que permitió iniciar una búsqueda que acabó con la localización del hombre, de 64 años, tendido entre la vegetación y con graves síntomas de deshidratación.

La rápida actuación de la Guardia Civil de Aznalcázar permitió rescatar con vida a un hombre que llevaba alrededor de 18 horas herido e inmovilizado tras sufrir una caída accidental en una zona de difícil acceso. El aviso inicial de un agente alumno, que detectó un vehículo estacionado de forma anómala en un área de pinares, fue determinante para activar el dispositivo de búsqueda.

Los hechos tuvieron lugra sobre las 05:35 horas, cuando el guardia civil, que se dirigía a incorporarse a su servicio por la carretera SE-3505, observó un turismo situado en una zona aislada y en una posición que le resultó llamativa. Tras llegar al acuartelamiento, informó a su jefe de pareja, que se desplazó hasta el lugar junto a otro agente.

Al comprobar que el vehículo estaba vacío, los agentes sospecharon que su propietario podía encontrarse en las inmediaciones en una situación de vulnerabilidad. Por este motivo, iniciaron una búsqueda a pie por la zona.

Durante la inspección del terreno, los guardias civiles escucharon un leve sonido procedente de una zona de vegetación densa. Tras revisar el área, localizaron a un hombre tendido entre zarzas, sin capacidad para levantarse y con evidentes signos de deterioro físico.

El hombre, de 64 años, presentaba múltiples erosiones, síntomas de una fuerte deshidratación y lesiones internas. Según explicó a los agentes, había sufrido una caída accidental el día anterior y había quedado completamente inmovilizado, sin teléfono móvil ni ningún otro medio para solicitar ayuda.

La víctima permaneció toda la noche en el lugar, unas 18 horas, expuesta a las condiciones meteorológicas hasta que fue localizada por la patrulla.

Trasladado al Virgen del Rocío por la gravedad de sus lesiones

Una vez encontrado, los agentes alertaron a la Central Operativa de Servicios y coordinaron la llegada de los equipos sanitarios. El hombre fue estabilizado en la zona y trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas una hemorragia interna, fue derivado al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para recibir atención especializada.

Además, los guardias civiles localizaron a un familiar directo del accidentado, que hasta ese momento desconocía lo ocurrido.

Semanas después del rescate, ya recuperado tras su ingreso hospitalario, el hombre acudió personalmente al cuartel de la Guardia Civil de Aznalcázar para entregar una carta de agradecimiento a los agentes que participaron en el operativo y reconocer su actuación, que resultó clave para salvarle la vida.

Consejos para evitar situaciones de riesgo en actividades al aire libre

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones cuando se realizan actividades en entornos naturales, especialmente si se hacen en solitario. Entre las recomendaciones destacan:

Planificar la actividad y avisar del recorrido. Es aconsejable informar a familiares o personas de confianza sobre la ruta prevista, la ubicación del vehículo y la hora aproximada de regreso.

Es aconsejable informar a familiares o personas de confianza sobre la ruta prevista, la ubicación del vehículo y la hora aproximada de regreso. Llevar medios de comunicación. Se recomienda portar un teléfono móvil con la batería cargada y, siempre que sea posible, una batería externa para poder pedir ayuda en caso de emergencia.

Se recomienda portar un teléfono móvil con la batería cargada y, siempre que sea posible, una batería externa para poder pedir ayuda en caso de emergencia. Utilizar aplicaciones de localización. La aplicación Alertcops permite enviar la ubicación exacta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier incidencia.

La aplicación Alertcops permite enviar la ubicación exacta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier incidencia. Adaptar el equipamiento al terreno. El calzado y la ropa deben ser adecuados para la actividad. También es importante llevar agua suficiente y alimentos energéticos, incluso aunque la salida parezca corta.

El calzado y la ropa deben ser adecuados para la actividad. También es importante llevar agua suficiente y alimentos energéticos, incluso aunque la salida parezca corta. Evitar zonas de difícil localización. Se aconseja no abandonar caminos o senderos señalizados y extremar la prudencia al circular por áreas con matorral denso, desniveles o lugares donde resulte complicado ser encontrado.

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La Guardia Civil recuerda que una actuación preventiva, la comunicación previa de las actividades y disponer de medios adecuados pueden marcar la diferencia ante un accidente o una situación de emergencia, especialmente en zonas aisladas donde la localización de una persona puede resultar determinante.