Una veintena de árboles, 44 jardineras y más espacio peatonal junto a las Setas: los cambios de última hora del proyecto del tranvibús

El proyecto de ampliación del tranvibús ha sufrido cambios de última hora. Como avanzó El Correo de Andalucía, y confirmaba este martes el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, el Ayuntamiento de Sevilla trabaja con las empresas involucradas en las obras para culminar una serie de mejoras de última hora a las que se ha llegado conforme han ido avanzando los trabajos. Se trata de un modificado que asciende a 1,4 millones -el cual no está aprobado y aún tiene que pasar por informes de Secretaría General e Intervención además de aprobación del gasto- que incluye novedades como la plantación de árboles y jardineras, la creación de áreas de estancia con bancos o la recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium.

Estas modificaciones, actuaciones no previstas inicialmente, no afectarán a los plazos de la obra ni a los fondos europeos. "Es un modificado normal y natural de todas las obras, son mejoras que se han hecho sin afectar al viario. Está en tramitación. No quiero hablar de sobrecoste, son ejecuciones no contempladas al principio que mejoran el entorno y el acceso peatonal", razonaba Pimentel, confirmando que es algo en lo que se llevaba trabajando desde febrero aproximadamente y que si todo avanza conforme a lo esperado se acabará aprobando.

El coste total de las obras pasa de los 7.373.522,20 a los 8.674.457,84 euros debido a esa ampliación de 1.300.935,64 euros. No afecta a los plazos porque la mayoría de cambios afectan a zonas verdes que actualmente se puede comprobar visualmente que no están creadas y que comenzarán a ejecutarse en octubre. "Será cuando lo diga el plan director de arbolado de Sevilla, a partir de octubre, como en el resto de la ciudad. Se hace en época de plantación para evitar su pérdida", valoraba el delegado de Movilidad, defendiendo que se plantarán árboles en la calle Imagen, la plaza Ponce de León y en la avenida José Laguillo.

Recreación de la plantación de arbolado en la calle Imagen tras las obras del tranvibús / Ayuntamiento de Sevilla

Nuevas zonas verdes en la calle Imagen: la obra del tranvibús incluirá árboles y jardineras

El expediente al que ha tenido acceso este periódico justifica que son cambios motivados por "la insuficiencia de espacios de estancia y sombra y la conveniencia de incorporar medidas adicionales de infraestructura verde y adaptación climática que garanticen unas adecuadas condiciones de habitabilidad y confort ambiental del espacio público resultante". "En particular, la ocupación efectiva del subsuelo, la presencia de servicios e infraestructuras, las limitaciones derivadas de las estructuras existentes y la intensidad de los flujos peatonales han permitido definir con mayor precisión necesidades que no podían cuantificarse con el mismo grado de detalle durante la fase de redacción y licitación", redacta Ayesa.

Entre las novedades, el proyecto se ve obligado a adaptar la solución de jardinería a la falta de espacio físico en el subsuelo. Por ello, se propone la implantación definitiva de 44 jardineras, 21 alcorques y ocho islas verdes, que permitirán "mantener el objetivo ambiental, ajustando cada tipología a las interferencias con servicios y a las condiciones disponibles en calle Imagen, Ponce de León, José Laguillo y plaza del Duque". Las jardineras corridas multifuncionales se integrarán entre el arbolado y la vegetación arbustiva perimetral, además de realizar los sistemas necesarios para que se puedan desarrollar correctamente las especies arbóreas y arbustivas en macetones y jardineras.

La distrubución de las jardineras y árboles en el trazado del tranvibús Las 44 jardineras se distribuirán en 21 en la calle Imagen, seis en Ponce de León, y otras 17 en José Laguillo. Los 21 alcorques se dividen en los siete de la calle Imagen, otros tres en Ponce de León, ocho en José Laguillo, y tres en la plaza del Duque. Y finalmente, de las ocho islas de calor, tres son en Imagen y cinco en José Laguillo.

El trazado del tranvibús también tendrá bancos y se eliminará el acceso del Antiquarium

Otra de las intervenciones justificadas es crear nuevas áreas de estancia mediante la incorporación de muretes y bancos integrados en las jardineras, de forma que haya espacios de descanso y de permanencia para los usuarios, "transformando la calle Imagen en un bulevar urbano más habitable y socialmente activo".

Igualmente, durante la ejecución de las obras, se ha constatado que existe una oportunidad de recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que, en la actualidad, "ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida, no formando parte de los itinerarios de acceso ordinario al equipamiento ni de los recorridos de evacuación o de las instalaciones imprescindibles para su explotación". Se considera que permite suprimir "una discontinuidad física y visual y completar la ordenación peatonal, ambiental y paisajística prevista".

Obras del tranvibús en la zona de la calle Imagen / Marina Casanova

Más espacio en la Plaza del Duque y actuaciones en los sótanos de la calle Imagen

Además de las actuaciones propuestas por las empresas que actúan en el proyecto, también hay informes de Tussam, la Gerencia de Urbanismo o Emasesa con requerimientos. Por ejemplo, Tussam explica que se ha detectado que el espacio disponible para la espera de los usuarios en la parada de la Plaza del Duque es insuficiente para la demanda esperada, de entre 8.000 y 10.000 viajeros diarios. "La existencia de determinados elementos en el acerado, como arboles o farolas, unido a la necesidad de garantizar el transito peatonal nos lleva a solicitar una ampliación del acerado inicialmente previsto en proyecto", reclama Tussam, pidiendo un retranqueo del bordillo hacia la calzada de aproximadamente 1,5 metros de manera que gane espacio para la adecuada espera de los usuarios del autobús. A esta petición se responde que, "ante la imposibilidad de realizar la ampliación del acerado por interferencia con Fiestas Mayores (distribución de sillas en Semana Santa), se plantea realizar esta ampliación mediante módulos prefabricados".

Urbanismo también informa, por su parte, sobre la necesidad de acondicionar las ventanas de sótanos de edificios en calle Imagen, no contemplados en el proyecto, por motivos de seguridad (tapas metálicas transitables en muy mal estado de conservación). También la ejecución de una nueva red de riego para garantizar la supervivencia de las plantaciones previstas, la instalación de bolardos en las Setas de granito en vez de acero por motivos estéticos, anclajes en la calzada, o desplazar kioskos y volver a colocarlos. Emasesa comunica la necesidad de reparar una tubería afectada por la reposición del colector de Plaza de la Encarnación. Todas estas cuestiones son las que han ido incrementando los costes.

Todas las nuevas unidades se considera que se integrarán en la reurbanización del eje y del corredor de transporte público. Y además, se considera que se reducen nuevas ocupaciones de vía, duplicidad de reposiciones, interferencias con servicios, y afecciones futuras a residentes, comercios y movilidad. "La modificación no se plantea como una mejora meramente estética o discrecional, sino como una adaptación funcional, ambiental y constructiva necesaria para alcanzar de forma completa los objetivos públicos del proyecto y garantizar la correcta integración de la infraestructura en el entorno urbano", añade el expediente.

Críticas de la oposición

Estos modificados han sido criticados por el PSOE que los atribuye a la "improvisación y la falta de planificación" en el diseño del trazado. "Es una nueva muestra de que no existía ninguna planificación. Ya veníamos avisando de la improvisación. Se han acordado de los árboles sólo ahora cuando llovían las críticas porque en su modelo de ciudad no está el hacerla más cómoda y habitable para sus habitantes", critica el concejal socialista Juan Tomás Aragón.

El edil socialista atribuyó los cambios a una respuesta a las críticas que surgieron una vez que fueron avanzando las obras: "Improvisaron un render para justificarse y decir que tendría árboles". En esta línea incidió en que los cambios no sólo están vinculados con el arbolado, sino que también se incorporan aumentos de coste por desplazamientos de kioscos o nuevos bolardos acordes con la estética del centro.