El pueblo de Sevilla que se convertirá esta semana en una aldea medieval con mercado, espectáculos y talleres: habrá actividades para todos los públicos, música y animaciones

La localidad hispalense de El Castillo de las Guardas viajará en el tiempo este fin de semana hasta convertirse en una aldea propia del medievo con sus VII Jornadas Medievales, que se llevarán a cabo desde este viernes y hasta el domingo con mercado de artesanía, puestos gastronómicos, espectáculos, talleres y actividades para todas las edades.

Con esta iniciativa que este año cumple su séptima edición, El Castillo de las Guardas transformará sus principales rincones con decorados y un ambiente tematizado de la época medieval.

Mercado medieval en las VII Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas

Pero la localidad no solo contará con un escenario de película repleto de cultura, belleza e historia, sino con un extenso programa de actividades que incluyen desde un mercado medieval con artesanía y puestos gastronómicos hasta espectáculos, música, animación, talleres y pasacalles.

Además, durante la cita, vecinos y visitantes podrán disfrutar de exhibiciones de cetrería con aves rapaces, espectáculos de danza del vientre y música medieval, magia, títeres, recreaciones y representaciones.

Campamento medieval, juegos y restauración en Sevilla

Pero este pueblo hispalense no solo contará con un amplio programa diario, sino que desde este viernes hasta el domingo también se instalará un campamento medieval con exhibiciones de armas, cocina de época, armaduras y pruebas de tiro con arco, además de un rincón de juegos con atracciones manuales como una noria de madera, una barca vikinga y sillas voladoras.

A esto se suman las mesas lúdicas durante sábado y domingo, una exhibición de cetrería durante todo el día en la zona de campamento y voladoras, y una zona de restauración con variedad de propuestas, tetería árabe y comidas del mundo.

Desfile inaugural y pasacalles del viernes en El Castillo de las Guardas

Las VII Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas arrancarán este viernes a las 18.00 horas con el desfile inaugural y un gran pasacalles por el recorrido del mercado, que servirá también para celebrar la inauguración oficial de esta nueva edición.

La programación continuará a las 19.00 horas con un taller de elaboración de colgantes y pociones, mientras que a las 19.30 horas se celebrará un espectáculo de cetrería divulgativa en la Plaza de la Fuente.

Talleres, gigantes y danza del vientre

Ya a las 20.00 horas habrá un taller de creación de coronas de flores y, a esa misma hora, el pasacalles de Gigantes, a cargo de Saltinpunqui.

La música y la danza llegarán a las 20.30 horas con Ishbil y Julia Alyanna, que ofrecerán una actuación de música árabe y danza del vientre. Después, a las 21.30 horas, será el turno de Demonios Rojos, de Saltinpunqui.

La noche continuará a las 22.00 horas con Ritmo, tambores y gaita, a cargo de Treefolk y Nazaret, y a las 22.30 horas con el espectáculo de magia de Pablo Guillén. A las 22.30 horas se celebrará un nuevo espectáculo de danza del vientre con Julia, mientras que el cierre de la jornada llegará a las 23.00 horas con un espectáculo de magia por parte de Pablo Guillén.

Programación del sábado en El Castillo de las Guardas

El sábado 19 de septiembre, la programación comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado medieval, que contará con un recorrido de zoco de artesanías, zona de restauración y puestos de alimentación. A esa misma hora se celebrará el taller 'Decora tu propio caballito'.

A las 12.00 horas llegará el espectáculo Los Leprosos, de Saltinpunqui, mientras que a las 12.30 horas se desarrollará una nueva exhibición de cetrería divulgativa en la Plaza de la Fuente.

Música árabe, marionetas y títeres

A las 13.00 horas coincidirán varias actividades, como Ishbil con Julia Alyanna, con música árabe y danza del vientre; La marioneta encantada, de La Galerna; y un taller de creación de títeres.

La programación de mediodía continuará a las 13.30 horas con una nueva aparición de Los Leprosos, de Saltinpunqui, y a las 14.00 horas con Los Bufones, de La Galerna. Ya a las 15.00 horas será el turno de Los frailes grotescos, también de La Galerna.

Cetrería, música y talleres por la tarde

Por la tarde, a las 16.30 horas, habrá otro espectáculo de cetrería divulgativa en la Plaza de la Fuente. A las 17.00 horas volverán a sonar Ritmo, tambores y gaita con Treefolk y Nazaret, y se celebrará además un taller de elaboración de escobas de brujas y brujos. A las 17.30 horas tendrá lugar el espectáculo de títeres La compañía del carrito andante.

Las actividades seguirán a las 18.00 horas con Soldados a Caballo, de Saltinpunqui, y a las 18.30 horas con el espectáculo de magia de Pablo Guillén. A las 19.00 horas regresará Ishbil con Julia Alyanna, con música árabe y danza del vientre, mientras que a las 20.00 horas habrá una nueva representación de Soldados a Caballo.

Soldados a caballo, bosque y música medieval

A las 20.15 horas llegará Los del Bosque, de La Galerna, y a las 20.30 horas volverá la música de Ritmo, tambores y gaita con Treefolk y Nazaret. La noche continuará a las 21.30 horas con Siniestros Espantapájaros, de Saltinpunqui, y a las 21.45 horas con una nueva actuación musical de Treefolk y Nazaret.

A las 22.00 horas se celebrará el espectáculo La Bestia y su domadora, de La Galerna, mientras que a las 22.30 horas será el turno de la danza del vientre con Julia Alyanna. El cierre de la jornada llegará a las 23.00 horas con el gran espectáculo de fuego 'La niña de fuego'.

Programa del domingo en las Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas

El domingo 20 de septiembre, el mercado medieval volverá a abrir sus puertas a las 11.00 horas con el recorrido de zoco de artesanías, zona de restauración y alimentación. A esa misma hora se celebrará un taller de elaboración de varitas mágicas.

A las 12.00 horas comenzarán varias actividades de forma simultánea, como El rey de los bufones: jorobado, de La Galerna; Las Danzas de la Corte, de Saltinpunqui; y Ritmo, tambores y gaita, a cargo de Treefolk y Nazaret.

A las 12.30 horas tendrá lugar una nueva exhibición de cetrería divulgativa en la Plaza de la Fuente, además del espectáculo Portes de vikingos acrobáticos, de La Galerna.

Talleres, danzas y títeres en este pueblo de Sevilla

La programación continuará a las 13.00 horas con una nueva actuación de Ritmo, tambores y gaita, de Treefolk y Nazaret, y con el taller Pulseras del reino. A las 13.30 horas volverán Las Danzas de la Corte, de Saltinpunqui.

A las 14.00 horas se celebrará el espectáculo de títeres La compañía del carrito errante, mientras que a las 14.30 horas llegará El Caballero y escudera, de La Galerna. La música volverá a sonar a las 15.00 horas con Treefolk y Nazaret, antes de dar paso a Los frailes grotescos, de La Galerna, a las 15.30 horas.

La recta final de las jornadas llegará a las 16.00 horas con una nueva actuación de Ritmo, tambores y gaita, de Treefolk y Nazaret, y a las 16.30 horas con Los Bufones, de La Galerna. A las 17.00 horas comenzará el cierre del mercado medieval, que despedirá esta edición hasta el próximo año.