El restaurante de Sevilla que ha conquistado a Madonna, Tom Cruise y Cameron Díaz con su cocina italiana: está en unos baños árabes del siglo XII

Hay restaurantes que llaman la atención por su cuidada cocina y otros que lo hacen por el lugar en el que se encuentran. Pero en pleno barrio de Santa Cruz de Sevilla existe uno que reúne ambos aspectos en su máxima expresión, lo que le ha hecho ser el favorito de los amantes de la buena gastronomía. Se trata del restaurante italiano San Marco Santa Cruz, cuya fama ha hecho que por sus mesas hayan pasado personalidades como Madonna, Cameron Diaz o Tom Cruise.

Así, en este emblemático establecimiento que se encuentra en plena judería, junto a la Giralda, los clientes pueden disfrutar de las mejores pastas, pizzas y platos de inspiración mediterránea, servidos en una ubicación mágica, pues el restaurante ocupa unos antiguos baños árabes del siglo XII que aún conservan gran parte de su estructura original.

Madonna, Tom Cruise y Cameron Diaz entre los visitantes de este restaurante

Un lugar único que ha llamado la atención de las principales figuras internacionales, que no han dudado en pasar por sus estancias para disfrutar de los mejores sabores de la zona entre sus muros de ladrillo, las bóvedas y las luceras abiertas.

"Madonna, Tom Cruise y Cameron Diaz son solo algunos de los nombres de personas influyentes que han disfrutado de la experiencia de comer en nuestro restaurante", ha señalado el propio restaurante sobre la amplia variedad de rostros conocidos que han pasado por sus mesas.

Un restaurante con historia desde el siglo XII

A pesar de que este restaurante abrió sus puertas por primera vez en 1994, la historia del edificio comenzó mucho antes. Estos baños se utilizaban en el siglo XII para que los musulmanes pudieran lavarse y purificarse antes del rezo que tenía lugar en el espacio que actualmente ocupa la Catedral de Sevilla.

Tras la conquista cristiana, el inmueble perdió esa función y pasó a utilizarse como mesón para alojar a viajeros y comerciantes. "Es por ello que la calle en la que se encuentra el restaurante recibe el nombre ‘calle Mesón del Moro’", explican desde San Marco.

De mesón a cuadras antes de recuperar su esplendor

Dos siglos después, en el XV, el edificio pasó a manos de la iglesia y se caracterizó por su incomodidad al convivir en este entorno huéspedes y animales.

En el siglo XIX sufrió un nuevo cambio al pasar a formar parte de la industria del transporte, lo que hizo que en este lugar se instalaran las cuadras de los caballos y el almacén de los carruajes.

Patrimonio, memoria y gastronomía en Sevilla

Finalmente, estos baños recuperaron la grandeza de sus orígenes con la creación de este restaurante que busca dar una experiencia única que entremezcla patrimonio, memoria y los mejores sabores de la tierra.

Una riqueza culinaria de la que se han hecho eco medios internacionales como 'The New York Times', que en el artículo 'El canto de sirena de Sevilla' mostró el viaje de su redactor por Sevilla, donde probó este restaurante en el que "cenamos de maravilla".

The New York Times y Los Angeles Times hablan de este restaurante

Lo mismo ocurrió con Los Angeles Times en el artículo 'Despertando los sentidos en Sevilla', en el que se aseguraba: "Más colorida y económica es la Pizzería San Marco, una antigua casa de baños musulmana rehabilitada que te hace sentir como si estuvieras cenando en los aposentos de un sultán".

"Está siempre llena de gente local que disfruta de sus pastas y pizzas con toques españoles como las alcaparras", añadía el artículo.

Ferrán Adrià también pasó por San Marco

Un restaurante por el que incluso pasó uno de los chefs más reputados de todos los tiempos, Ferrán Adrià, que trabajó en este negocio durante sus primeros años en el sector.

Así lo aseguró el propio cocinero en una entrevista, en la que afirmó: "Cuando acabé la mili me fui a trabajar tres meses a Sevilla al restaurante San Marco".

De Sevilla a El Bulli: el paso de Ferrán Adrià por Sevilla

Tras estar en este negocio, el cocinero hizo su marcha hacia la localidad de Rosas, en Girona, donde creó el que hoy es su buque insignia, el restaurante El Bulli.

Un restaurante que ha conseguido convertirse en una de las grandes joyas gastronómicas de Sevilla con su amplia carta que mezcla producto de calidad con técnicas de la cocina tradicional.

Menú degustación con maridaje

Y para probar sus mejores bocados, el negocio cuenta con un menú degustación por 46 euros por persona sin bebida y por 66 euros con maridaje incluido formado por platos como su terrina de foie micuit con manzana al Pedro Ximénez con pan brioche, ravioli relleno de espinacas y ricotta de búfala a las dos salsas, bacalao confitado con pimientos del piquillo y patatas panaderas, carrillada ibérica guiada al Pedro Ximénez y tiramisú.

Para quien prefiera probar sus platos por separado, cuenta con una amplia variedad de entrantes desde 4,80 euros como su pan de ajo con aceite de albahaca y mozarella, bolsilla crujiente rellena de quesos, pasas y puerros, ensaladas, carpaccio, fundido de provolone y orégano, parrillada de verduras, salmón ahumado, revuelto de huevos o caña de lomo.

Carnes, pescados y pasta italiana en la carta de este restaurante

En su carta de carnes se pueden encontrar cortes desde 17,50 euros, como el escalope milanesa de solomillo ibérico con patatas fritas, pechuga de pularda a la crema de pasas y vino de Málaga, rabo de toro al estilo tradicional, solomillo de añojo con foie de pato a la plancha y patita de cordero lechal asada con ciruelas y miel, entre otros.

Quienes prefieran pescado, cuentan con una amplia variedad desde 18,50 euros, como la dorada de esteros a la plancha, el salmón, lomo de bacalao, atún rojo o el tartar de atún rojo.

Pizzas artesanas, postres y horario

Uno de sus mayores reclamos son sus platos de pasta, disponibles desde 15,80 euros, como su lasaña a la boloñesa, ravioli relleno de ricotta, agnolotti de queso, agnolotti de sepia, ravioli de espinacas y ricotta de buffala o ravioli relleno de cola de toro bañado en su guiso, además de sus rigatonis, tagliatelle y espaguetis.

Completando su oferta se encuentran sus pizzas artesanas desde 14 euros, así como sus postres desde 6,90 euros.

El horario de este restaurante que se sitúa encalle Mesón del Moro número 6 del barrio de Santa Cruz es de lunes a domingo de 13.15 a 17.00 horas, y de 19.30 a 00.00 horas, a excepción de los sábados y domingos, que en lugar de cerrar en el primer turno a las 17.00 horas, lo hace a las 17.15 horas.