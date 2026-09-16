La Junta de Andalucía desbloquea el nuevo barrio de 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla tras un informe que niega riesgos para la salud

La Junta de Andalucía ha desbloqueado el nuevo barrio que se levantará en los antiguos terrenos de la fábrica de Cross de San Jerónimo. La entonces denominada Consejería de Salud y Consumo había advertido hasta en dos ocasiones de los riesgos que tiene construir viviendas junto al cementerio de San Fernando de Sevilla por las emisiones de los dos crematorios, aunque un informe presentado por la Junta de Compensación de este nuevo desarrollo residencial le ha valido a la Delegación de Salud de la administración andaluza en Sevilla para despejar ahora este nuevo proyecto.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto aprobar este jueves elevar a la Consejería de Vivienda su aprobación definitiva para hacer posible este barrio que tiene previsto contar con unas 700 viviendas. En un inicio, y según figura en la documentación consultada por este periódico, la idea es que todas ellas se destinaran a VPO en régimen de alquiler, aunque en la propuesta llevada a Pleno contempla que sea el 40% del total el que se dirija a vivienda protegida.

Los antiguos suelos de la fábrica de Cross en San Jerónimo tendrán más de 700 viviendas / Google Earth (captura)

Desbloqueo por parte de Sanidad

Para poder alcanzar este punto se necesitaba el desbloqueo por parte de la Consejería de Salud y Consumo, una circunstancia que llegó el pasado mes de enero justo después de que el pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla aprobara volver a enviar un tercer informe a la Junta de Andalucía apoyando este nuevo barrio en los antiguos suelos de la fábrica de Cross de San Jerónimo. PP y Vox votaron a favor, frente al voto negativo de PSOE y Con Podemos-IU, a remitir una corrección del Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud para subsanar los reparos puestos por el Gobierno de Juanma Moreno.

Posteriormente, en el mes de julio, la Junta de Andalucía aprobó la evaluación ambiental estratégica una vez reunidos todos los informes favorables de las distintas administraciones, paso previo necesario para que el plan fuera aprobado de forma definitiva en el Pleno de septiembre.

Motivos por los que se da luz verde sanitaria

Según la administración andaluza, la entidad promotora aporta dentro de esa información adicional un estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos que contempla las concentraciones estimadas de inmisión a la que se vería expuesta la población futura derivada del planeamiento del encabezado en base a tres cuestiones: las distancias de esas futuras viviendas a los focos detectados de contaminantes atmosféricos; las concentraciones ya existentes (de fondo) de esos contaminantes atmosféricos, y los vientos dominantes en la zona prevista de implantación.

Por otro lado, señala que el estudio aportado de dispersión de contaminantes llega a las distintas conclusiones, entre ellas que "los niveles más elevados de inmisión de contaminantes se localizan en el entorno de los hornos crematorios del cementerio de Sevilla, calculándose concentraciones no significativas de contaminantes para los futuros receptores discretos". A ello se suma que las contribuciones de fondo de los contaminantes se han calculado a partir de los datos de registro de las estaciones la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA) ubicadas en Sevilla y su área metropolitana.

"En base a los dos puntos anteriores, no se prevén que las contribuciones de las emisiones procedentes de todos los focos contemplados representen un riesgo para la salud humana en relación a dichos contaminantes. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y tras examinar la nueva información aportada, informa que se ha dado respuesta a los aspectos requeridos, por lo que como conclusión, la modificación urbanística pretendida se considera viable, puesto que se entiende que no se van a introducir impactos adicionales a los ya existentes sobre la salud de la población, supeditado todo ello a la veracidad y previsiones contenidas en la información aportada por la persona promotora", señala la entonces delegada de Salud y Consumo de Sevilla.

De un desarrollo residencial de VPO a la entrada de la vivienda libre

En un principio, este desarrollo residencial estaba destinado a VPO en alquiler. De hecho, en el documento consultado se especifica que fue en marzo de 2023 cuando se planteó cambiar el uso global asignado por el planeamiento vigente a esta zona por el de residencial, con este destino "a fin de disminuir el déficit de este tipo de viviendas en el norte urbano y metropolitano de la ciudad de Sevilla, aprovechando la oportunidad que para ello supone la UE-2 del Sector PERI-PM-201 Cross-San Jerónimo (API-DMN-02), desarrollada desde hace años y aún sin urbanizar".

La entrada de vivienda libre en este proyecto residencial se justifica en la moción presentada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y que se votará en el Pleno del jueves tras una modificación realizada previamente. "El precio medio para la vivienda libre en la zona se sitúa entre los 1.700 y 1.850 euros por m² construido, lo que supone una ratio de entre 2.210 y 2.405 euros por metros cuadrados útiles aproximadamente. Como se puede comprobar estas ratios se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida, por lo que se ha considerado que posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida", señala el documento.

Y añade: "La reserva de un 40% de vivienda protegida garantiza en cualquier caso el acceso a colectivos más desfavorecidos ya sea en un régimen de propiedad o de alquiler".