"¡Cuidado con la hepatitis A!", el aviso de los hepatólogos sobre el riesgo de comer fresas contaminadas

El aviso por la detección de Hepatitis A en fresas de Marruecos, recogida este martes por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), ha causado una enorme preocupación. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEHH) también ha mostrado este miércoles su inquietud por la notificación emitida en el portal comunitario RASFF ('Rapid Alert System Feed and Food', por sus siglas en inglés), que habla de un riesgo "serio". "¡Cuidado con la Hepatitis A!", advierte el presidente de los hepatólogos, el doctor Manuel Romero, que explica "cuando uno come un producto contaminado puede sufrir una hepatitis que puede ir desde una leve, que no genere ningún problema, hasta una hepatitis que pueda producir un fallo hepático y requerir un trasplante".

El doctor Romero detalla que "la hepatitis A se transmite de manera fecal-oral y son las aguas residuales y las aguas en los alrededores de las desembocaduras de los ríos las que están contaminadas por el virus" que, a su vez, pueden contaminar las frutas, las verduras, hortalizas o mariscos. La notificación de este lunes sobre la detección del virus en un punto de entrada de España en fresas procedentes de Marruecos, es "seria", porque supera el "nivel máximo permitido ausencia/25 g" de esta sustancia que, según subraya AVA-Asaja, "supone un peligro para la salud pública y puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales".

Vacunación

El hepatólogo Manuel Romero indica que la mejor forma de luchar contra la enfermedad es la vacunación. "Mientras, debemos intentar evitar que haya fuentes contaminadas. En países donde la hepatitis A es muy prevalente, hay que evitar el contacto de estas aguas contaminadas con productos que comemos, sobre todo con los crudos. ¡Cuidado con la hepatitis A!", concluye el médico!

En la misma línea, en la posición oficial de @LiverAI (el asistente de Inteligencia Artificial que la AEHH ha desarrollado para facilitar una nueva herramienta tecnológica con la que ayudar y dar soporte a los hepatólogos al respecto), facilitada a La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, se describe como una enfermedad hepática infecciosa causada por el virus de la hepatitis A (VHA).

La ruta fecal-oral

La transmisión del VHA ocurre principalmente por la ruta fecal-oral, ya sea por la ingestión de alimentos o agua contaminada, o por contacto directo con un individuo infectado. La presentación clínica puede variar desde una infección asintomática hasta una enfermedad con ictericia y, en casos raros, insuficiencia hepática fulminante. La mayoría de los casos tienen una evolución autolimitada y no progresan a enfermedad crónica.

En niños, la tasa de complicaciones graves es muy baja, pero aumenta significativamente en adultos

En términos de tasas de complicaciones, continúan los expertos, la insuficiencia hepática aguda es una ocurrencia "poco común, pero grave, con una incidencia que varía según la edad y el estado basal del hígado del paciente". En niños, la tasa de complicaciones graves es muy baja, pero aumenta significativamente en adultos, especialmente en aquellos mayores de 50 años o con enfermedades hepáticas preexistentes.

Los médicos estiman que la tasa de hospitalización en adultos infectados es de aproximadamente el 40-50%, y la mortalidad asociada a la hepatitis A puede ser de hasta 0.3-0.6% en brotes epidémicos, siendo mayor en poblaciones con comorbilidades.

Insuficiencia hepática fulminante

En cuanto a la insuficiencia hepática fulminante, que es la complicación más grave de la hepatitis A, su incidencia es de aproximadamente 0.015-0.5% de los casos, especifican. "Esta condición representa una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad si no se trata con prontitud, siendo el trasplante hepático la única opción terapéutica efectiva en muchos casos", se señala.

La información facilitada por los hepatólogos concluye que "es importante señalar que, a nivel epidemiológico, la disponibilidad y la implementación de la vacunación contra el VHA han reducido significativamente la incidencia y, por ende, las complicaciones de esta enfermedad en las regiones donde se ha aplicado ampliamente".