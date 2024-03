Historia de una serie mítica: "Los seguidores de 'Bola de dragón' nos reconocían por nuestra voz'

Para los espectadores españoles, Bola de Dragón tiene ADN andaluz aunque sin acento. En 1992 comenzó a doblarse en Andalucía la mítica serie creada por Akira Toriyama, que ha fallecido con 68 años según ha informado la compañía Capsule Corporation Tokyo, encargada de gestionar la producción de obras del artista, autor también de series como Dr. Slump o Sand Land.

Con él se va una auténtica leyenda del manga y uno de los principales responsables del alcance internacional del cómic japonés. El Correo de Andalucía habla con quienes conocen la serie de primera mano: actrices y actores de doblaje que, desde Andalucía, llevan poniéndoles voz a sus personajes desde hace décadas y que fueron parte de los comienzos del doblaje en Andalucía. La serie se convirtió en todo un referente de la parrilla de Canal Sur para varias generaciones de niños.

Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', muere a la edad de 68 años / JIJI PRESS

"No nos podíamos imaginar la trascendencia que iba a tener"

Una de ellas es Mercedes Hoyos. Hoyos fue la actriz de doblaje encargada de darle vida al personaje de la madre de Bulma en la primera etapa del doblaje de la serie, y posteriormente también a Videl. Desde hace diez años es la directora de doblaje de Bola de Dragón.

"Con tremendísima pena. Sentimos mucho dolor. Estamos como… conmocionados", responde Hoyos a la pregunta de cómo han recibido los actores y las actrices de doblaje de Dragon Ball la noticia del fallecimiento de su creador. Su reacción no es de extrañar: el doblaje al castellano de la serie es andaluz. "[Akira Toriyama] ha sido el artífice de que hayamos podido vivir una ilusión desde hace más de treinta años". "Cuando en enero de 1992 empezamos a doblar esta serie no nos podíamos imaginar la trascendencia mundial que iba a tener".

Una impresión que comparte Nonia de la Gala, la actriz de doblaje que pone voz a Bulma. "Cuando empezamos no nos imaginábamos que esto iba a dar tanto de sí". De la Gala reconoce que en aquella época el choque cultural del producto dejó a los actores y actrices de doblaje "descolocados": "No conocíamos el mundo del anime como lo conocemos ahora". Pero los personajes esraban "muy bien" definidos y pronto, doblajistas y público se hicieron con él.

Tanto, que en alguna ocasión De la Gala ha sido reconocida por su voz. "La gente muy friki del manga, y de Bola de Dragón en particular, se conocía nuestros nombres. Hoy en día es más habitual, pero en aquel entonces no", relata. "El dependiente de una tienda me dijo 'Disculpa, ¿eres la voz de Bulma, no?'. Me dejó petrificada", recuerda. "A otros compañeros también les ha pasado, nos tienen súper calados".

"Los seguidores de Dragon Ball son incondicionales", coincide Hoyos. "Se lo saben todo, nos dan mucho cariño a las personas que trabajamos en esto. También son muy críticos, y cuando algo no les gusta lo hacen saber. Nos dan mucho amor a las personas que trabajamos en esto, hacen horas de cola sólo por tener un autógrafo o una foto con nosotros, nos siguen en redes… Todo esto nos lo ha dado Akira Toriyama. Sin él, Dragon Ball nunca será lo mismo", cuenta la directora del famoso anime.

Nonia de la Gala tiene la misma sensación: "Dragon Ball seguro que no será lo mismo a partir de ahora, porque el alma era lo que [Toriyama] tuviera en la mente. Salvo que haya dejado su legado muy bien escrito y atado, le pasará como a Astérix y Obélix, perderá un poquito la esencia".

Sobre el sector del doblaje, la directora recalca la necesidad de regular legalmente la inteligencia artificial. "Es una amenaza implacable y hay que regularla para que no acabe con un trabajo que ha sido siempre artístico y humano", reflexiona.

"Tremendamente celoso de su intimidad"

Salva Martínez fue el organizador del primer Salón del Manga celebrado en Sevilla, en 1997, cuenta a El Correo de Andalucía algunos datos y curiosidades sobre Toriyama, el hombre detrás de la leyenda. "Pese a ser el mangaka más famoso del mundo, era una persona tremendamente tímida y celosa de su intimidad. Apenas hay fotos suyas, y las pocas que hay son de cuando era muy joven. Se sabe que tenía mujer y un hijo o dos, pero tampoco hay fotos de ellos". Este celo de su intimidad, explica Martínez, "se ve, por ejemplo, en que cuando se representaba en los cómics lo hacía como un robot, se tapaba la cara, nunca se representaba a sí mismo". Además, Toriyama nunca asistía a exposiciones ni festivales de manga.

"Pese a que todo el mundo lo reconoce por Dragon Ball y se le asocia con la acción, era una persona muy divertida. Sus primeros mangas tenían una faceta humorística muy marcada. Le encantaba el humor", detalla el experto. Otro dato curioso sobre Toriyama es que, según Martínez, era un apasionado de las maquetas de coches. "Esto se ve en sus primeros trabajos en Dragon Ball, donde le prestaba mucha atención a los vehículos. Eso se fue perdiendo, pero con el tiempo se recuperó en Sandland, uno de sus últimos mangas". Además, "su impronta la dejó en todos los videojuegos, porque a él se le deben videojuegos como la saga de Dragon Quest. Él era el diseñador de personajes de todos los videojuegos de la saga".

Explica Martínez que "aunque Dragon Ball es su manga más famoso —y puede que sea el manga más famoso de todo el mundo— él nunca pensó que fuera a durar tanto tiempo". "Toriyama pensaba hacer lo que había hecho hasta entonces, y lo que siguió haciendo después: mangas cortitos, protagonizados casi siempre por personajes infantiles, y muy cómicos. Él estaba muy cansado de Dragon Ball, por eso lo dejó durante mucho tiempo. Se hicieron animes donde él ni siquiera participó, se quedó como consultor, daba el visto bueno a las historias o diseñaba algún personaje. Pero fue la editorial la que le obligó a seguir desarrollando historias", ahonda el experto. "A él la serie que más le gustaba era Dr. Slump".

Bola de Dragón

Desde 1980, año de publicación de Doctor Slump, Toriyama ha conocido el éxito con distintas obras. Pero ninguno con el alcance de Dragon Ball. El manga y anime protagonizado por Son Goku es quizás el más popular de la historia: nacido en 1984, el manga original vendió 260 millones de ejemplares en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los más vendidos e influyentes de todos los tiempos.

Sólo pasaron unos meses desde el 20 de noviembre de 1984, día en que se publicó la primera entrega del manga en la revista semanal Shōnen Jump, para que se trabajara en la adaptación televisiva. En España se compraron los derechos de los 26 primeros episodios de la serie en 1988. Con la excepción de Telemadrid, que lo emitió en 1991, todos los canales autonómicos se hicieron con ella y comenzaron a emitirla a partir de 1989. A nivel nacional, la emisión corrió a cargo de Antena 3, ya en el año 1997.