Regantes de Huelva destacan su "compromiso" con la sostenibilidad y reclaman más infraestructuras

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) ha destacado en el Día Mundial del Agua que es un sector "comprometido con el entorno", y que "trabaja en pro de la sostenibilidad" de la provincia, para "hacer compatible la actividad agrícola de regadío en Huelva con la protección de sus espacios naturales", toda vez que ha hecho hincapié en que la provincia "depende de un sistema anticuado y no adaptado a la realidad del siglo XXI", por lo que necesita infraestructuras.

Según ha indicado en una nota, el 45,3% de la superficie de la provincia de Huelva está protegida, incluida dentro de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, y el 5% del territorio onubense se destina a agricultura de regadío.

"Esto nos hace ser mucho más conscientes de la importancia de compatibilizar nuestra actividad con el respeto al entorno natural, algo que el sector agrícola lleva priorizando desde hace décadas", ha explicado el presidente de la asociación, Fernando González.

Las comunidades de regantes onubenses, en un ejercicio de "darse a conocer a la ciudadanía y ser transparentes" en el uso que hacen de un recurso "tan importante y escaso" como el agua, han decidido cambiar su nombre de Corehu por Huelva Riega.

"En momentos de dificultad e incertidumbre como los que estamos atravesando, en los que la sequía y los recortes en las dotaciones de agua están presentes desde hace muchos meses, en Huelva Riega queremos transmitir que los agricultores onubenses usamos el agua de forma eficiente, optimizando cada gota sin desperdiciar agua", ha señalado González.

'Huelva Riega'

Las 13 comunidades de regantes integrantes de Huelva Riega distribuyen agua para el riego proveniente de las cuencas hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras y la del Guadalquivir. "Gestionamos las concesiones de agua para el riego de estas dos cuencas y se trata de agua superficial, es decir, de recursos de agua disponibles en presas y embalses para el riego, el consumo humano y la industria", ha indicado el presidente de la asociación.

Así, ha explicado que, una vez que el agua está en las comunidades de regantes, "la tecnología y la I+D+i se dan la mano para que utilicemos de forma eficiente cada gota de agua". Se trata de elementos como el telecontrol (control digital de contadores y válvulas); revisión y control exhaustivo de los consumos y aplicación, "en caso de que sea necesario", de los jurados de riego, para subsanar las situaciones de aumento de consumo de agua.

Y ya en las fincas de los agricultores, "está extendido el uso de estaciones de riego para controlar humedad, temperatura y aplicar solo el agua que precisa la planta, gota a gota". "Porque este tipo de tecnología nos ha demostrado que podemos ser eficientes, cuidar los cultivos y, además, ser rentables económicamente. La sostenibilidad no está reñida con el buen desarrollo de los negocios", ha remarcado.

Inestabilidad en el sistema de Huelva

En este Día Mundial del Agua, la asociación de regantes de Huelva quiere hacer ver la "inestabilidad que tiene el sistema en Huelva", lamentando que "faltan recursos y, los que tenemos, no están en perfectas condiciones".

En este sentido, subrayan que "la falta de embalses y presas para almacenar y distribuir el agua en toda la provincia se concreta en la paralización de la presa de Alcolea (246 hm3 disponibles); la presa de Coronada (440 hm3); la presa de Pedro Arco (21 hm3) y el sistema necesita, y por tanto, la sociedad onubense, los bombeos de Bocachanza I y II (75 y 150 hm3, respectivamente al año); el canal de Trigueros; el trasvase al Condado y el desdoble del túnel de San Silvestre".

"No podemos seguir viviendo con un sistema precario, que no ha avanzado como lo ha hecho la sociedad y su actividad. Porque, afortunadamente, la provincia de Huelva y su economía no son similares a la que existía en los años 70 del siglo XX, cuando el sistema actual estaba en su máximo esplendor pero, desgraciadamente, no se ha mejorado ni modernizado para atender todas las demandas", ha incidido González.

Desde Huelva Riega, las comunidades de regantes de la provincia se han propuesto desarrollar una serie de acciones para "la concienciación y educación a la ciudadanía onubense" y "hacer ver de dónde viene el agua que sale de nuestros grifos, qué usos tiene, qué necesitamos para que nunca nos falte y cómo la usamos de forma eficiente y, en paralelo, que pasaría si en Huelva desapareciera la agricultura de regadío: el empleo, la economía y el sustento para los ciudadanos".

Huelva Riega lo conforman la Comunidad de Regantes Sur-Andévalo, Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana; Comunidad de Regantes del Chanza y El Piedras, Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo, Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Comunidad de Regantes El Fresno, Comunidad de Regantes Andévalo Guadiana, Comunidad de Regantes Olivargas, Comunidad de Regantes Onuba, Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco, Comunidad de Regantes Valdemaría, Comunidad de Regantes El Fresno Guadalquivir y Comunidad de Regantes Condado.