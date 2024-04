¿Buscas piso de alquiler? Cuidado con estas estafas

¿Estás buscando piso? La Policía Nacional a usado de nuevo las redes sociales para advertir de las frecuentes estafas que se cometen a través de las plataformas online y da una serie de consejos para no caer en ellas. El anonimato que da internet se convierte en el nicho perfecto para todos aquellos que quieren sacar un rédito ilícito sin ser rastreados. No obstante, hay ciertos patrones que hacen desconfiar de que una oferta sea real y no una estafa.

El primero de ellos es desconfiar de los anunciantes que no te permiten ver el piso y te piden dinero por adelantado. Si en la oferta son recurrentes las excusas para poder visitar el inmueble o bien te piden una cantidad de dinero para poder acceder a verlo, no son prácticas habituales de un alquiler lícito, sino que son recurrentes en las estafas inmoviliarias.

Mucho ojo también con los anuncios cuya única forma de contacto sea mediante correo electrónico externo a la aplicación desde donde se está haciendo la búsqueda. Lo mejor es que haya otras vías de contacto y se pueda localizar al anunciante.

Si en algo insiste también la Policía Nacional es en desconfiar de los chollos. Si el precio del inmueble visto está muy por debajo de los pisos de la zona, igual no es real. No caigas en esta trampa por creer haber encontrados chollos que casi ni existen. Mejor verificarlo e, incluso, comprobar el lugar y los precios.

Para evitar que estas prácticas sigan proliferando, si se detecta una posible estafa, lo pimero es reportar a la plataforma. De ser víctima de una estafa, es muy importante ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Casi seis años de sueldo para pagar un piso en Andalucía

Los andaluces tienen que dedicar íntegramente el sueldo bruto de setenta meses, es decir, 5,9 años, al pago de la hipoteca de una vivienda comprada en 2023, según el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2023 elaborado por la plataforma inmobiliaria Fotocasa.

Esto supone que en un año los andaluces tienen que destinar cuatro meses más al pago de su hipoteca, respecto al año anterior, según estos datos que se basan en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta de Fotocasa.

En 2023 el precio de la vivienda en venta en Andalucía cerró con un incremento anual del 8,5% y situó el precio en diciembre en 1.994 euros por metro cuadrado, lo que supone que, con el salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2023 fue de 27.221 euros (2.268 euros brutos mensuales dividido en doce pagas), los andaluces tienen que dedicar 5,9 años de su salario íntegro (70 meses) al pago de la hipoteca de una vivienda de 80 metros cuadrados.

"El esfuerzo salarial que un ciudadano debe realizar para comprar una vivienda está en las cotas más altas de la última década", según esta plataforma inmobiliaria, que ha precisado que el precio de la vivienda no ha crecido al mismo ritmo que los salarios desde la recuperación económica de 2014 y el encarecimiento ha aumentado exponencialmente en los últimos dos años.