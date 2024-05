Giro radical de Elena Tablada en pleno juicio por la custodia de su hija

Elena Tablada está de vuelta, según confirma ella misma en las redes sociales. La influencer se encuentra inmersa en un juicio con Javier Ungría por la custodia de su hija Camila de 4 años, que tienen en común, un duro asunto en lo personal pero que sobrelleva muy bien y con un mensaje muy claro que se ve reflejado en su cuenta de Instagram.

La diseñadora quiere eludir cualquier tipo de provocaciones y líos con su todavía marido (no se ha firmado el divorcio entre ambos), y muestra una actitud positiva frente a la vida y ante los reveses que se le cruzan en el camino. En una publicación reciente en Instagram aparece en un divertido vídeo mostrando su estado emocional: "Encontrando el MOOD preciso para que la vida me traiga exactamente lo que quiero! Si lo crees, lo creas. #sueltaycon. Quién se me suma a esta vibra?".

Mientras disfrutaba en uno de sus últimos viajes, la influencer lo resume todo en la siguiente cita que publicó en la misma red social: "Gracias Señor. Gracias Universo. Por permitirme darme el regalo de compartir estos viajes y sumar estas memorias con mis hijas. Siempre ha habido un afán incomprensible de buscar justificación a cada uno de mis logros. 'Por estar con uno, por estar con otro… ' y, mis logros me los he conseguido yo solita, a mí nadie me he ayudado a ser quien soy hoy. Al contrario, me han puesto muchas piedras en el camino. Esto no es ningún regalo de nadie más que de mí misma para nosotras. Gracias a la vida que me sitúo y me sigue situando en posiciones incómodas, en la mira de ojos disruptivos y en bocas destructivas. Aun así permanezco fiel a mí misma, a mi resiliencia, a mi esencia, a mis raíces y a mis valores a pesar de la imagen distorsionada que se ha pretendido dar siempre de mí. A pesar de todas las piedras en el camino, todo lo que tengo lo tengo y lo consigo a base de esfuerzo y de trabajo pero sobre todo a base de mantenerme auténtica a mí misma y orgullosa de quien soy y de que cada día trabajo mi interior para conseguir ser mejor".

Y no solo en el mensaje, Elena Tablada ha cambiado hasta de look, y a sus 43 años luce un pelo rojizo, un contraste en con la época de David Bisbal cuando lucía melena rubia, y presume de vida sana, amante del deporte y del equilibrio vital.

David Bisbal y Elena Tablada, en una imagen de 2009. / EFE

Las hijas de Elena Tablada

Recordemos que Elena Tablada tiene dos hijas, Ella de 13 años, fruto de su relación con David Bisbal, y Camila, de 4 años de edad, que nació de su relación con el concursante de Supervivientes 2024, Javier Ungría.

El trato de la diseñadora con el cantante almeriense se confirma que es más que cordial, por el bien de su hija: "Yo a David siempre le voy a querer muchísimo. Es muy buen papá", declaró ella misma recientemente.

En cuanto a Ungría y su familia la cosa cambia por completo. En plena guerra por la custodia y manutención de su hija en un juicio en curso, hay un continuo cruce de acusaciones entre Elena Tablada y la familia del empresario, que a su juicio "no le estaban poniendo las cosas fáciles".